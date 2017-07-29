Жители Швейцарии работают больше всех в ЕС

Есть просто объяснение, почему Швейцария является одной из самых богатых стран в Европе. Жители этого государства проводят за работой больше времени, чем остальные европейцы. Таковы данные исследования Федерального офиса статистики Швейцарии.

В среднем сотрудник в Швейцарии, занятый полный рабочий день, проводит еженедельно на работе 42 часа 48 минут. Остальные же жители Европы в основном работают не более 40 часов в неделю. Больше работают, кроме Швейцарии, также сотрудники в Великобритании, Румынии и Люксембурге.

Самый облегченный рабочий график, согласно исследованию, оказался у французов. Жители Франции в среднем работают 37 часов 36 минут в неделю. Президент страны Эммануэль Макрон сейчас пытается провести реформу трудового законодательства в стране. Но об увеличении рабочего времени речи не идет. Макрон обещает оставить французам 35-часовую рабочую неделю.