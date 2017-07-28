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Северная Корея вновь испытала баллистическую ракету
20:53 28.07.2017 |
Несмотря на неоднократные предупреждения мировой общественности, власти КНДР вновь провели запуск баллистической ракеты. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил Пентагон. Южнокорейское информагентство Yonhap также дало информацию о пуске. Пока непонятно, о каком типе ракеты идет речь.
4 июля власти КНДР провели испытания межконтинентальной ракеты, которая может долететь до территории США. Пуском ракеты Hwasong-14 лично руководил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Официальные северокорейские СМИ назвали испытания успешными и заявили, что теперь республика способна "нанести ядерный удар по любой точке мира", напоминает агентство dpa.
Терпение США заканчивается
Резолюция ООН запрещает Северной Корее тесты баллистических ракет. Обычно речь идет о ракетах типа "земля-земля", которые в зависимости от типа могут нести обычные, биологические, химические или ядерные боеголовки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" США к Северной Корее закончилась, и Вашингтон должен дать Пхеньяну "решительный ответ" на развитие ракетной и ядерной программ КНДР. 23 июля генерал Джозеф Данфорд, занимающий пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США, объявил, что нельзя исключать возможность прямого вооруженного конфликта США с КНДР, ядерная программа которой становится главной непосредственной угрозой для Америки. С 27 июля гражданам США запрещено ездить в Северную Корею
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