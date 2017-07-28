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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 июля 2017 года
17:15 28.07.2017 |
Россия высылает часть американских дипломатов
Сенат окончательно одобрил законопроект о санкциях против России читать на WSJ.com
Сенаторы в четверг предприняли шаги, которые не должны позволить Дональду Трампу уволить генпрокурора Джеффа Сешнса. Так они стараются обеспечить независимость расследования дела о «российском следе» читать на WSJ.com
Верховный суд Пакистана отправил в отставку премьер-министра, поскольку он скрывал активы семьи от налогообложения, что стало известно из панамского досье читать на WSJ.com читать на FT.com
Законопроект об отмене Obamacare не прошел через сенат даже в усеченном виде. Все попытки республиканцев отменить реформу здравоохранения проваливаются читать на WSJ.com читать на FT.com
Антиправительственные активисты в Венесуэле планируют блокировать избирательные участки, на которых в воскресенье будут проходить выборы незаконного, как они считают, конституционного собрания читать на FT.com читать на WSJ.com
Экономика
Война разрушила сирийскую экономику. Цены выросли на 500% в 2010-2016 гг., 2 млн безработных, миллионы получают гуманитарную помощь читать на WSJ.com
Рост экономики Франции ускорился во II квартале до 0,5% читать на WSJ.com
Ирак планирует первый за десятилетие независимый выпуск международных облигаций читать на FT.com
Рост ВВП США ускорился во II квартале до 2,6% в годовом выражении. Но и в прошлые годы в этот период экономика ускорялась, а затем снова замедлялась читать на WSJ.com
Кредиторы начали готовиться к потенциальному дефолту Венесуэлы и госкомпании PDVSA и смене власти, юристы разрабатывают варианты читать на FT.com
Индустрия
Франция национализировала судоверфь, объяснив это стратегическими интересами, чтобы не дать ее купить итальянской компании читать на WSJ.com читать на FT.com
Delta Air Lines, Air France - KLM и China Eastern Airlines объявили об укреплении партнерства и серии операций с акциями друг друга. В частности, Delta и China Eastern купят по 10% акций Air France - KLM. Кроме того, Air France купит 31% в Virgin Atlantic, и вместе с Delta, у которой 49%, три компании создадут глобальное СП читать на WSJ.com
Канада расследует деятельность Glencore, «дочка» которой сделала подозрительные платежи на $100 млн компании израильского бизнесмена, которого обвиняют в даче взяток чиновникам Конго читать на WSJ.com
Автомобили
Альянс Renault-Nissan (с учетом Mitsubishi) стал крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам первого полугодия. На российском рынке, где ранее Renault несла значительные убытки, прибыль за полугодие составила 3 млн евро читать на FT.com
Вечером в пятницу Илон Маск проведет презентацию первых выпущенных автомобилей Model 3 читать на WSJ.com
Финансы
UBS и Credit Suisse получили хорошую квартальную прибыль. Это свидетельствует, что изменение их стратегии и приоритет на управлении деньгами богатых клиентов дают хорошие результаты читать на WSJ.com
Barclays понес квартальный убыток из-за списания в результате избавления от африканских активов читать на WSJ.com
Мировые фондовые рынки снижаются, поскольку падение акций технологических компаний США в четверг распространилось в пятницу на Азию и Европу читать на WSJ.com читать на FT.com
Технологии
SpaceX привлекает в новом раунде финансирования $351 млн, что, по оценкам, повышает ее капитализацию до $21 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Uber рассматривает кандидатуру уходящего гендиректора General Electric Джеффри Иммелта среди кандидатов на пост своего гендиректора читать на WSJ.com
Квартальная прибыль Amazon упала, поскольку компания реализует масштабные инвестиционные планы, включая строительство складов и дата-центров, производство фильмов. Несмотря на ухудшение финансовых результатов, Amazon продолжит инвестировать читать на FT.com читать на WSJ.com
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