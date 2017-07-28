Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 июля 2017 года





Россия высылает часть американских дипломатов читать на WSJ.com читать на FT.com

Сенат окончательно одобрил законопроект о санкциях против России читать на WSJ.com

Сенаторы в четверг предприняли шаги, которые не должны позволить Дональду Трампу уволить генпрокурора Джеффа Сешнса. Так они стараются обеспечить независимость расследования дела о «российском следе» читать на WSJ.com

Верховный суд Пакистана отправил в отставку премьер-министра, поскольку он скрывал активы семьи от налогообложения, что стало известно из панамского досье читать на WSJ.com читать на FT.com

Законопроект об отмене Obamacare не прошел через сенат даже в усеченном виде. Все попытки республиканцев отменить реформу здравоохранения проваливаются читать на WSJ.com читать на FT.com

Антиправительственные активисты в Венесуэле планируют блокировать избирательные участки, на которых в воскресенье будут проходить выборы незаконного, как они считают, конституционного собрания читать на FT.com читать на WSJ.com

Экономика

Война разрушила сирийскую экономику. Цены выросли на 500% в 2010-2016 гг., 2 млн безработных, миллионы получают гуманитарную помощь читать на WSJ.com

Рост экономики Франции ускорился во II квартале до 0,5% читать на WSJ.com

Ирак планирует первый за десятилетие независимый выпуск международных облигаций читать на FT.com

Рост ВВП США ускорился во II квартале до 2,6% в годовом выражении. Но и в прошлые годы в этот период экономика ускорялась, а затем снова замедлялась читать на WSJ.com

Кредиторы начали готовиться к потенциальному дефолту Венесуэлы и госкомпании PDVSA и смене власти, юристы разрабатывают варианты читать на FT.com

Индустрия

Франция национализировала судоверфь, объяснив это стратегическими интересами, чтобы не дать ее купить итальянской компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Delta Air Lines, Air France - KLM и China Eastern Airlines объявили об укреплении партнерства и серии операций с акциями друг друга. В частности, Delta и China Eastern купят по 10% акций Air France - KLM. Кроме того, Air France купит 31% в Virgin Atlantic, и вместе с Delta, у которой 49%, три компании создадут глобальное СП читать на WSJ.com

Канада расследует деятельность Glencore, «дочка» которой сделала подозрительные платежи на $100 млн компании израильского бизнесмена, которого обвиняют в даче взяток чиновникам Конго читать на WSJ.com

Автомобили

Альянс Renault-Nissan (с учетом Mitsubishi) стал крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам первого полугодия. На российском рынке, где ранее Renault несла значительные убытки, прибыль за полугодие составила 3 млн евро читать на FT.com

Вечером в пятницу Илон Маск проведет презентацию первых выпущенных автомобилей Model 3 читать на WSJ.com

Финансы

UBS и Credit Suisse получили хорошую квартальную прибыль. Это свидетельствует, что изменение их стратегии и приоритет на управлении деньгами богатых клиентов дают хорошие результаты читать на WSJ.com

Barclays понес квартальный убыток из-за списания в результате избавления от африканских активов читать на WSJ.com

Мировые фондовые рынки снижаются, поскольку падение акций технологических компаний США в четверг распространилось в пятницу на Азию и Европу читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

SpaceX привлекает в новом раунде финансирования $351 млн, что, по оценкам, повышает ее капитализацию до $21 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Uber рассматривает кандидатуру уходящего гендиректора General Electric Джеффри Иммелта среди кандидатов на пост своего гендиректора читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Amazon упала, поскольку компания реализует масштабные инвестиционные планы, включая строительство складов и дата-центров, производство фильмов. Несмотря на ухудшение финансовых результатов, Amazon продолжит инвестировать читать на FT.com читать на WSJ.com