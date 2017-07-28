Деловые настроения в еврозоне - лучшие за последнее десятилетие

Деловые настроения в странах еврозоны находятся на высшей точке за последние десять лет. Соответствующий индекс в июле вырос в третий раз подряд, поднявшись на 0,1 пункта до 111,2 пункта, сообщила Еврокомиссия в пятницу, 28 июля.

Хотя эксперты ожидали легкого снижения столбика барометра деловых настроений, опубликованные Брюсселем данные свидетельствуют о дальнейшем оживлении конъюнктуры в 19 странах Еврогруппы. Особенно положительно оценивают текущую ситуацию компании, работающие в сфере услуг.

В Германии зафиксирован легкий рост инфляции

В тот же день Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало данные о легком росте инфляции в стране. По предварительной оценке ведомства, в июле потребительские цены в ФРГ увеличились на 1,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. В июне рост уровень инфляции составил 1,6 процента, в мае - 1,5 процента. Как отмечает далее ведомство, более других товаров и услуг в июле подорожали продукты питания (на 2,7 процента) и квартплата (1,8 процента).

Тем временем цены на энергоносители увеличились в июле лишь незначительно - на 0,9 процента. В июне их уровень остался неизменным, тогда как в мае их рост составил 2 процента, а в апреле - около 5 процентов.