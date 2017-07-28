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Оппозиция в Венесуэле отказывается подчиниться запрету на демонстрации. США эвакуирует семьи сотрудников посольства
08:58 28.07.2017 |
Венесуэльская оппозиция намерена игнорировать введенный властями запрет на проведение акций протеста. Об этом в четверг, 27 июля, заявил вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара, призвав своих сторонников выйти на следующий день на улицы и символически "занять Венесуэлу".
Ранее в тот же день глава МВД в Каракасе Нестор Ревероль объявил, что с 28 июля до вторника, 1 августа, по всей стране вводится запрет на уличные акции, которые могут помешать проведению запланированных на воскресенье выборов в Конституционную ассамблею. Нарушителям он пригрозил тюремным заключением от 5 до 10 лет.
Оппозиционные партии опасаются, что, поскольку представители рабочего класса были наделены преимуществами на выборах, большинство в Конституционной ассамблее получат сторонники президента Николаса Мадуро. Проводя массовые акции протеста, оппозиция пытается не допустить осуществления конституционной реформы, которая может привести к диктатуре.
США отзывают членов семей своих дипломатов из Венесуэлы
В преддверии голосования в Венесуэле власти США распорядились, чтобы столицу страны покинули семьи американских дипломатов, сотрудникам посольства также разрешено уехать из Каракаса. Госдепартамент предостерег американских граждан от поездок в эту латиноамериканскую страну.
За два дня всеобщей забастовки, прошедшей 26 и 27 июля, число погибших в результате волны протестов, продолжающихся уже три месяца, достигло 104 человек.
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