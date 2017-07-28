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Иран заявил об успешном запуске ракеты-носителя
08:30 28.07.2017 |
Тегеран заявил о проведении испытаний ракеты-носителя для вывода спутника в космос. Государственное телевидение показало в четверг, 27 июля, кадры запуска ракеты в провинции Семнан на севере Ирана.
Согласно сообщению, ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту высотой 500 километров спутники весом до 250 килограммов. Она была запущена по случаю открытия космодрома имени лидера Исламской революции в Иране аятоллы Хомейни.
США резко осудили испытания ракеты-носителя. По словам представительницы Госдепартамента Хизер Нойерт, тем самым Тегеран продолжает развитие программы баллистических ракет. "Мы расцениваем это как провокационное действие", - заявила она. По словам Нойерт, речь идет, очевидно, о нарушении резолюций Совбеза ООН.
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