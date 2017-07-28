Палата представителей США одобрила увеличение бюджета Пентагона

Палата представителей Конгресса США одобрила значительное увеличение оборонного бюджета и начало строительства стены на границе с Мексикой. В четверг, 27 июля, за принятие соответствующего закона большинством голосов проголосовали 235 депутатов, 192 высказались против.

Согласно документу, бюджет Пентагона в 2018 бюджетном году увеличится на 68,1 миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом и превысит 658 миллиардов. Среди прочего средства будут направлены на усиление противоракетной обороны. Такие меры принимаются на фоне конфликта с Северной Кореей, которая, по утверждениям Пхеньяна, разрабатывает ядерные ракеты, способные достичь территории США.

На начало работ по возведению пограничной стены выделено 1,6 миллиарда долларов. Ее строительство на гарнице с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Между тем даже среди республиканцев в Конгрессе имеются сомнения в целесообразности этого проекта, который должен стоить более 21 миллиарда долларов.