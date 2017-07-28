Страны ЕС за ужесточение санкций против Москвы из-за турбин Siemens

Страны Евросоюза поддерживают предложение Германии усилить санкции против России в связи с поставкой в Крым турбин Siemens. Об этом вечером в четверг, 27 июля, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов.

Как сообщили собеседники агентства, этим предложением будет заниматься рабочая группа экспертов-юристов, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе.

По словам двух дипломатов, Италия скептически отнеслась к идее ужесточить санкции против Москвы, а Люксембург готов поддержать их, но с оговорками.

Возможность ужесточения санкций Германия вынесла на обсуждение в Европейском Союзе накануне, 26 июля. По неподтвержденным данным, они могут быть направлены против сотрудников российского Минэнерго, а также компании, поставившей турбины в аннексированный Россией Крым.

"Турбинный скандал" Siemens в России

О поставке двух газовых турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины Siemens. Российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани.

В заявлении, распространенном 21 июля, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на этот регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.