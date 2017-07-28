Финансовые новости
- |
- 28.07.17
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Страны ЕС за ужесточение санкций против Москвы из-за турбин Siemens
08:12 28.07.2017 |
Страны Евросоюза поддерживают предложение Германии усилить санкции против России в связи с поставкой в Крым турбин Siemens. Об этом вечером в четверг, 27 июля, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов.
Как сообщили собеседники агентства, этим предложением будет заниматься рабочая группа экспертов-юристов, окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе.
По словам двух дипломатов, Италия скептически отнеслась к идее ужесточить санкции против Москвы, а Люксембург готов поддержать их, но с оговорками.
Возможность ужесточения санкций Германия вынесла на обсуждение в Европейском Союзе накануне, 26 июля. По неподтвержденным данным, они могут быть направлены против сотрудников российского Минэнерго, а также компании, поставившей турбины в аннексированный Россией Крым.
"Турбинный скандал" Siemens в России
О поставке двух газовых турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины Siemens. Российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани.
В заявлении, распространенном 21 июля, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на этот регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты
|Сенат США утвердил закон о санкциях против Москвы
|Насирову объявили окончательное подозрение - Сытник
|Повышенный спрос на доллар не дает валютчикам откатить его курс на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль вновь ограничивает доступ на Храмовую гору
|Оппозиция в Венесуэле отказывается подчиниться запрету на демонстрации. США эвакуирует семьи сотрудников посольства
|Иран заявил об успешном запуске ракеты-носителя
|Палата представителей США одобрила увеличение бюджета Пентагона
|Страны ЕС за ужесточение санкций против Москвы из-за турбин Siemens
|Сенат США утвердил закон о санкциях против Москвы
Это интересно
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
|В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году