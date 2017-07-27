Из-за скандала, связанного с утечкой данных, в Швеции отправлены в отставку два министра

В отставку отправлены глава МВД Андерс Игеман и министр инфраструктуры Анна Юханссон. Премьер-министр Швеции Стефан Левен опроверг сообщения о собственной отставке.

"Я выбираю сегодня то, что лучше для страны. Мне не нужен политический кризис в Швеции. Я возьму на себя ответственность и гарантирую, что мы не допустим политического кризиса. То, что произошло, это катастрофа. Это очень серьезно и подвергает риску Швецию и жизни шведских граждан".

Саму утечку данных Левен назвал катастрофой и серьезной угрозой национальной безопасности. Что касается отставки министров, то ее потребовали оппозиционные партии. Они добивались роспуска всего правительства и ухода министра обороны Петера Хультквиста. Он пока остался при своей должности.

Скандал разразился, после того как в СМИ попали данные об утечке персональных данных госслужащих страны. Сама утечка произошла еще в 2015 г. и до недавнего времени скрывалась властями. По словам премьер-министра, ему рассказали об утечке только в начале 2017 года.

Транспортное управление Швеции заключило контракт с IBM на обслуживание базы данных о транспорте страны, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах граждан Швеции. Это привело к утечке секретных данных, в числе которых сведения о судимости шведских граждан и о ведущихся расследованиях, информация о коммуникации между транспортным управлением и другими 34 шведскими органами власти.

Издание Espressen опубликовало интервью с бывшими пилотами ВВС Швеции, отметив, что в открытом доступе могли оказаться персональные данные участников военного вторжения коалиции стран в Ливии в 2011 г.