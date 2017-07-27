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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 июля 2017 года
18:09 27.07.2017 |
Премьер-министр Швеции пытается избежать отставки всего правительства и новых выборов вследствие скандала с масштабной утечкой данных о военнослужащих и оборонных планах страны. Пока он уволил двух министров читать на FT.com
Советники Дональда Трампа уговаривают его перестать ругать генерального прокурора Джеффа Сешнса. Трамп очень недоволен, что тот самоустранился от расследования дела о «российском следе» читать на WSJ.com
Рекс Тиллерсон заявил в среду, что останется на посту госсекретаря, несмотря на трения с Трампом читать на WSJ.com
Отношения между Германией и Турцией все больше ухудшаются читать на WSJ.com
Экономика
Слабый доллар подрывает планы других ведущих центробанков по сворачиванию ультрамягкой денежной политики, поскольку подавляет инфляцию читать на WSJ.com
ФРС по итогам заседания в среду заявила, что готова «относительно скоро» начать сокращать активы на балансе читать на FT.comчитать на WSJ.com
Индустрия
Airbus сокращает производство A380 из-за недостаточного количества новых заказов. Будущее этого самолета оказалось под вопросом читать на FT.comчитать на WSJ.com
Энергоресурсы
Акции сырьевого трейдера Noble Group рухнули на 50% после того, как она объявила о возможном убытке в $1,8 млрд во II квартале и представила план выживания. Noble продаст большую часть активов за пределами Азии, чтобы сократить долг, и заключит партнерское соглашение с конкурентом Mercuria читать на FT.com
Total, представив хорошие результаты за квартал, заявила, что готова покупать активы и инвестировать в новые, пока их стоимость низка читать на FT.com
Финансовые результаты Royal Dutch Shell, Total и Statoil показывают, что компании увеличивают денежный поток и получают неплохие прибыли читать на WSJ.com
Shell намерена дальше работать, исходя из принципа, что более низкие цены на нефть установились навсегда читать на WSJ.com
Цены на нефть выросли на 15% за месяц, запасы нефти в США сокращаются, но радоваться ОПЕК рано – сланцевая отрасль в США чувствует себя хорошо читать на FT.com
Финансы
Ставка Libor, манипулирование которой стало одним из самых громких финансовых скандалов последнего времени и к которой привязаны ставки кредитов на сотни триллионов долларов, через пять лет прекратит свое существование, решил британский регулятор читать на WSJ.comчитать на FT.com
Курс доллара несколько вырос с 14-месячного минимума из-за распродажи после вчерашнего заседания ФРС США. Если поначалу трейдеры реагировали на слова о низкой инфляции и неопределенных перспективах дальнейшего повышения ставок, то теперь задумались над заявлением о готовности ФРС начать с сентября сокращать активы на балансе читать на FT.com
Квартальная прибыль Deutsche Bank выросла, но выручка снова снизилась, в то время как банк проводит вторую реструктуризацию за два года читать на WSJ.com
Робоэдвайзоры ведут наступление на финансовых консультантов, предлагая инвестиционные советы онлайн и взимая за это более низкие комиссионные читать на WSJ.com
Технологии
Samsung Electronics получила рекордную прибыль во II квартале и стала самой прибыльной технологической компанией в мире. Она также, по оценкам аналитиков, лишила Intel звания крупнейшего производителя чипов читать на FT.comчитать на WSJ.com
Facebook ищет новые возможности для размещения рекламы, квартальная прибыль выросла на 71% читать на WSJ.com
Рост числа пользователей Twitter замедляется читать на WSJ.com
Французская компания Devialet, разрабатывающая аудиоаппаратуру, и вещательная компания Sky объединились для выпуска аудиосистемы Sky Soundbox, благодаря чему звук Devialet будет доступен для подписчиков Sky в Великобритании и Ирландии читать на FT.com
Иск против LinkedIn может сформировать практику в вопросе о том, легально ли собирать информацию, размещенную интернет-пользователями и доступную публично читать на WSJ.com
Некоторые компании, готовящие IPO, заявляют, что ужесточение регулирования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США не повлияет на их планы читать на WSJ.com
Ряд кредиторов и других участников процесса реструктуризации Toshiba настаивают, что банкротство компании будет наиболее эффективным способом ее возрождения, в то время как попытки продать ее подразделение по производству чипов застопорились читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Акции AstraZeneca упали на рекордные за один день 15%, поскольку тестирование препарата от рака легких, на который так надеялась компания, не дало ожидавшихся результатов читать на FT.comчитать на WSJ.com
Anheuser-Busch InBev сообщила, что попытки оживить продажи Bud Light пока не дают результата – это пиво потеряло почти 1 процентный пункт доли рынка в США, что необычно много читать на WSJ.com
Недвижимость
Один из известных лондонских небоскребов, башня Walkie Talkie, продан гонконгской LKK Health Products Group за $1,68 млрд. Это крупнейшая сделка на лондонском рынке офисной недвижимости читать на WSJ.comчитать на FT.com
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