Впервые в истории типичный дом в США стоит более $200 000

В июне 2017 года средняя стоимость типичного дома в США составила $200 400, что на 7,5% больше, чем в прошлом году.

Во время пузыря на рынке недвижимости США более десяти лет назад средняя стоимость жилья достигла максимума в $196 600, но до сих пор не превосходила порог в $200 000 долларов, сообщает World Property Journal.

Рост стоимости обусловлен не только высоким покупательским спросом. Но и сокращением предложения: в начале лета 2017 года размещено на 11% меньше объявлений, чем год назад. Это - самое большое падение запасов с июля 2013 года. Стоимость жилья выросла на 7,4% за пять месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Цена жилой недвижимости в Сиэтле, Далласе и Лас-Вегасе растет наиболее быстрыми темпами. В Сиэтле - на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Далласе и Лас-Вегасе рост составил 10,5% и 10% соответственно.

Сан-Хосе, Колумбус, Огайо и Сан-Диего сообщили о наибольшем падении предложения. У покупателей в Сан-Хосе будет почти на 40% меньше жилья на выбор, чем год назад, в Колумбусе и Сан-Диего - на 33%.

Арендная плата по всей стране выросла на 1,1% и составляет в среднем $1 422 в месяц.

При этом размер ренты больше всего вырос в Сиэтле (5%), Лос-Анджелесе (4%) и Сакраменто (4,5%), штат Калифорния, но упал в 12 из 35 крупнейших городов США. Наибольшее падение - в Питтсбурге (на 4%) и в Хьюстоне (на 3%).

В июне 2017 года ставки по ипотечным кредитам в среднем составили 3,76%, что является самым низким значением с октября 2016 года.

Заинтересованность недвижимостью в США возрастает и у иностранцев. По состоянию на март 2017 года зарубежные покупатели приобрели жилье в США на сумму $153 млрд.