Сенат США не смог отменить Obamacare

В ходе голосования в Сенате США в среду, 26 июля, за законопроект, предполагающий отмену значительной части реформы здравоохранения, инициированной Бараком Обамой, проголосовали 45 сенаторов, 55 голосов отдано против. Кроме 48 представителей Демократической партии против принятия нового законопроекта проголосовали также семь республиканцев.

Накануне, во вторник, сенаторы одобрили проведение дебатов по проектам, призванным заменить реформу здравоохранения Obamacare. А неделей ранее, 18 июля, республиканцы не смогли собрать нужное число голосов для принятия законопроекта, предусматривающего сохранение лишь двух положений Obamacare. Тогда лидер республиканцев, которые составляют большинство в Сенате, Митч Макконнелл признал, что "попытка отменить и немедленно заменить" Obamacare не удастся, и в то же время объявил, что вскоре Сенат проголосует за другой законопроект, предполагающий полную отмену Obamacare с отсрочкой в два года. И вот первая попытка принять этот законопроект провалилась.

В ходе реформы здравоохранения, одобренной Конгрессом в 2010 году, в США с 2014 года введено обязательное медицинское страхование. Благодаря этому число американцев без медстраховки снизилось до исторического минимума - менее 10 процентов. В Республиканской партии с самого начала резко критиковали Obamacare, считая эту реформу неэффективной и дорогостоящей. В январе новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о начале процесса ее отмены.