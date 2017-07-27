Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 года

20:52 26.07.2017 |

Мир

 
Интервью

Дональд Трамп дал интервью The Wall Street Journal, заявив, что работает над реформой налогового кодекса с целью снизить налоговую нагрузку на средний класс, назвал кандидатов на пост председателя ФРС США, раскритиковал генерального прокурора читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Политика

Трамп в интервью WSJ обрушился с критикой на генерального прокурора Джеффа Сешнса, обвинив его прежде всего в том, что тот самоустранился от расследования «российского следа». Но Трамп не сказал, будет ли Сешнс уволен читать на WSJ.com

Трамп уже несколько дней публично унижает Сешнса, который был едва ли не самым лояльным его сторонником. Он одним из первых поддержал Трампа, а после назначения генпрокурором стал ужесточать миграционную политику и наказания за уголовные преступления. Действия Трампа вызывают критику республиканцев и ставят под вопрос его способность заполнить сотни все еще вакантных мест в администрации читать на FT.com

Несмотря на то что президент Польши отказался подписывать два из трех законопроектов, ограничивающих независимость судов, ЕС пригрозил стране санкциями читать на WSJ.com

Палата представителей конгресса США проголосовала во вторник за законопроект о санкциях против России читать на WSJ.com

Еврокомиссия готова «в течение нескольких дней» предпринять необходимые действия, если сочтет, что американский закон о санкциях против России нарушает интересы ЕС и европейских компаний читать на WSJ.com

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт договорился с сенатом, что не будет участвовать в публичных слушаниях по вопросу о возможном вмешательстве России в выборы. Взамен он начал предоставлять документы и встретился с сенаторами за закрытыми дверями читать на WSJ.com

Мнение

Чем глубже копает спецпрокурор Мюллер, ведущий расследование дела о «российском следе», тем больше паникует президент Трамп, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс читать на FT.com

Экономика

Кандидатами на пост председателя ФРС США после истечения срока Джанет Йеллен являются она сама и экономический советник Белого дома Гэри Кон, заявил президент Дональд Трамп в интервью WSJ читать на WSJ.com

Трамп хочет подготовить всеобъемлющий договор о торговле с Великобританией к моменту ее выхода из ЕС читать на WSJ.com

Экономика Великобритании во II квартале выросла всего на 0,3% читать на WSJ.com

Пять лет назад президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что сделает «все, что нужно», чтобы уберечь еврозону от кризиса. Его слова помогли остановить панику, но восстановление экономики региона оказалось медленным читать на WSJ.com

Программа ЕЦБ по выкупу корпоративных облигаций, похоже, помогла тем, кому она была нужна меньше всего, говорят аналитики: топ-20 крупнейших эмитентов корпоративных бондов в евро увеличили объем эмиссии с четверти до 40% от общего выпуска читать на FT.com

Индустрия

Цены на медь выросли до максимума с мая 2015 г. Если зимой медь резко подорожала на ожиданиях стимулов для экономики со стороны Трампа, то теперь, после коррекции, цены растут благодаря ускорению китайской экономики читать на WSJ.com

Автомобили

Правительство Великобритании объявило в среду, что с 2040 г. продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещена читать на FT.comчитать на WSJ.com

Бывший топ-менеджер VW согласился признать вину по уголовному обвинению в манипулировании результатами тестов дизельных автомобилей читать на WSJ.com

PSA сообщила, что получила исторически высокую норму прибыли в первом полугодии читать на FT.com

Прибыль Hyundai Motor упала вдвое в прошедшем квартале, и второе полугодие будет непростым, предупредила компания читать на FT.com

Энергоресурсы

Инвесторы требуют от крупных нефтяных компаний, чтобы они всерьез озаботились финансовой дисциплиной и показали, что могут держать расходы под контролем читать на WSJ.com

Угроза со стороны сланцевых добытчиков и возобновляемой энергии заставляет крупные нефтяные компании сокращать расходы и повышать эффективность добычи читать на FT.com

Saudi Aramco, готовящейся к IPO, придется воевать со сланцевыми добытчиками США на двух фронтах – не только в области нефтедобычи, но и в нефтехимии. Саудовские власти хотят диверсифицировать экономику и бизнес Saudi Aramco, в частности, развивая нефтехимию, но добыча сланцевого газа уже позволила США занять лидирующие позиции в этой области читать на WSJ.com

Финансы

Иностранные инвесторы на многое идут, чтобы понять, что же происходит в китайских компаниях, в акции которых хотят инвестировать: и используют программное обеспечение с машинным обучением, и знакомятся с бывшими женами директоров. Бурным цветом расцвели фирмы, предоставляющие инвесторам такие услуги, тем более что в июне MSCI решил включить китайские акции в свои индексы читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что традиционные правила при размещении акций в ходе IPO могут быть применены и к первичному привлечению криптовалют (ICO) читать на WSJ.com

Citi наконец вышел из периода посткризисного восстановления, заявил гендиректор банка читать на FT.com

Unicredit обнаружил, что в 2016 г. злоумышленники дважды могли получить доступ к информации о кредитных счетах 400 000 клиентов читать на FT.com

Крупнейшие немецкие банки выиграли от ультранизких процентных ставок. Ранее им сложно было конкурировать с земельными банками читать на FT.com

Технологии

Трамп во время интервью WSJ заявил, что Apple пообещала построить три «больших, прекрасных завода» в США. Apple этого не комментирует, у нее вообще лишь один собственный завод – в Ирландии читать на WSJ.com

Nintendo получила прибыль в квартале, последовавшем за выпуском игровой приставки Switch, и уже более чем наполовину выполнила план продать 10 млн устройств в 2017 г. Но увеличить поставки в ответ на высокий спрос компании будет сложно читать на FT.comчитать на WSJ.com

Как ожидается, при публикации компаниями квартальных результатов Samsung Electronics лишит Intel звания крупнейшего производителя чипов в мире и обгонит Apple по прибыли читать на FT.com

Потребительский рынок

Французский отельер Accor намерен в среду сообщить о поглощении стартапа Squarebreak, предлагавшего дома в аренду. Accor объединит ее с двумя другими, более ранними, покупками под брендом Onefinestay, в результате увеличив количество предложений по краткосрочной аренде домов и апартаментов вчетверо до 10 000. Так Accor пытается конкурировать с Airbnb читать на FT.com

GlaxoSmithKline урежет 30 программ по разработке лекарств и думает о продаже подразделения препаратов для редких болезней. В ходе реструктуризации бизнеса при новом гендиректоре компания планирует 80% средств в рамках НИОКР направлять на «приоритетные активы» читать на FT.com

Менеджмент

Amazon проведет 2 августа ярмарку вакансий: в США ей нужно заполнить 50 000 рабочих мест. Однако столь необходимых ей специалистов по логистике немного, говорят эксперты читать на WSJ.com

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

26.07 Меж­банк 26 июля про­дол­жил ощу­щать по­след­ствия вы­плат НДС

26.07 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в сре­ду за­мед­лил рост

26.07 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 26.07.2017

26.07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 26 июля со­ста­вил 25,8849 грн.

26.07 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.07.17

26.07 Дол­лар ста­би­лен в па­ре к ев­ро 26 июля, швей­цар­ский франк де­ше­ве­ет

26.07 НБУ внед­ря­ет риск-ори­ен­ти­ро­ван­ный под­ход при осу­ществ­ле­нии над­зо­ра в сфе­ре финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га

26.07 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР 26 июля из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но, по­до­ро­жа­ли ак­ции сы­рье­вых ком­па­ний

26.07 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 26 июля

26.07 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 25.07.2017

26.07 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26.07.17

26.07 НБУ про­дал 25 июля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 12 157 млн гри­вен

26.07 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 25 июля уве­ли­чил­ся на $67,7 млн до $162,1 млн

26.07 Зо­ло­то те­ря­ет в цене в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС США

26.07 NASDAQ и S&P 500 вы­рос­ли до ре­кор­дов на фоне ста­ти­сти­ки и но­во­стей ком­па­ний

• дальше…

26.07 Це­ны на АЗС 26 июля в мел­ком опте рос­ли, роз­ни­ца без из­ме­не­ний

26.07 До­ля аг­рар­ной про­дук­ции в укра­ин­ском экс­пор­те со­ста­ви­ла 43% - Ми­на­г­ро­прод

26.07 Ре­ше­ние апел­ля­ци­он­но­го су­да по де­лу о по воз­вра­те Рос­сии $3 млрд ожи­да­ет­ся в кон­це ян­ва­ря 2018, - ис­точ­ник

26.07 Минэко­но­мраз­ви­тия ожи­да­ет пер­вые до­го­во­ры по кон­цес­сии гос­пред­при­я­тий в 2018г

26.07 Нефть уско­ри­ла рост 26 июля на дан­ных о па­де­нии за­па­сов в США, Brent пре­вы­ша­ла $51 за бар­рель

26.07 МЭРТ оце­ни­ва­ет рост ВВП Укра­и­ны в ян­ва­ре-июне на уровне 2,5%

26.07 Минэко­но­ми­ки со­хра­ни­ло про­гноз ин­фля­ции 11,2% в 2017

26.07 Укра­и­на оста­но­ви­ла по­да­чу элек­тро­энер­гии в "ДНР"

26.07 Госдолг Укра­и­ны в июне 2017г в дол­ла­ро­вом вы­ра­же­нии воз­рос на 0,44%, в грив­не­вом со­кра­тил­ся на 0,52% - Мин­фин

26.07 Суд Лон­до­на удо­вле­тво­рил хо­да­тай­ство Укра­и­ны о при­оста­нов­ке вы­пол­не­ния ре­ше­ния по ев­ро­об­ли­га­ци­он­но­му дол­гу пе­ред РФ

• дальше…

26.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 го­да

26.07 Ев­ро­ко­мис­сия при­гро­зи­ла США от­вет­ны­ми ме­ра­ми в свя­зи с но­вы­ми санк­ци­я­ми про­тив РФ

26.07 Ве­ли­ко­бри­та­ния в 2040 го­ду пе­рей­дет на элек­тро­мо­би­ли

26.07 Ту­рец­кий мир. Ка­кую им­пе­рию стро­ит Эр­до­ган

26.07 Ва­шинг­тон спро­во­ци­ру­ет бан­ков­ский кри­зис в Иране

26.07 Се­нат США про­го­ло­со­вал за об­суж­де­ние от­ме­ны Obamacare

26.07 Прес­са США: оче­ред­ная жерт­ва рос­сий­ско­го скан­да­ла и "За­кон Магнитского"

26.07 США по­ка не при­ня­ли ни­ка­ких дей­ствий от­но­си­тель­но по­ста­вок во­ору­же­ний Укра­ине - госдеп

26.07 Курт Вол­кер: во­ору­же­ние Укра­и­ны из­ме­нит рос­сий­ские рас­че­ты

26.07 Госдеп опро­верг со­об­ще­ния о воз­мож­ной от­став­ке Тил­лер­со­на

26.07 Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей США при­ня­ла за­кон о борь­бе с Рос­си­ей

25.07 Чем Трам­пу гро­зит от­став­ка Тил­лер­со­на

25.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 июля 2017 го­да

25.07 Эр­до­ган объ­явил о под­пи­са­нии со­гла­ше­ния с Рос­си­ей о по­став­ках С-400

25.07 В Ин­дии хо­тят за­пре­тить са­мо­управ­ля­е­мые ав­то­мо­би­ли

• дальше…

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

• дальше…

26.07 За­чем Лу­цен­ко рас­кру­чи­ва­ет де­ла про­тив Бо­гу­сла­е­ва

26.07 По­че­му о Са­а­ка­шви­ли через три не­де­ли уже ни­кто не вспом­нит

26.07 По­ро­шен­ко сво­им ука­зом ли­шил Са­а­ка­шви­ли укра­ин­ско­го граж­дан­ства - ми­гра­ци­он­ная служ­ба

26.07 Кто еще по­пи­а­рит­ся на "Стене" Яце­ню­ка

26.07 Бои под Крас­но­го­ров­кой. От­ку­да бо­е­ви­ки тан­ка­ми хо­тят вы­бить ВСУ

26.07 По­че­му на Свет­ло­дарсь­кой ду­ге сно­ва го­ря­чо

26.07 США по­ка не при­ня­ли ни­ка­ких дей­ствий от­но­си­тель­но по­ста­вок во­ору­же­ний Укра­ине - госдеп

26.07 Курт Вол­кер: во­ору­же­ние Укра­и­ны из­ме­нит рос­сий­ские рас­че­ты

25.07 Стрель­ба в Дни­п­ре: "Профилатовская" по­ли­ция кло­нит к "эко­но­ми­че­ской версии"

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил пред­се­да­те­лем Гос­по­гранслуж­бы Ци­ги­ка­ла

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил На­за­рен­ко сво­им со­вет­ни­ком и при­сво­и­ли ему зва­ние ге­не­ра­ла ар­мии

25.07 Ком­мен­та­рий: "Нор­манд­ский формат" по-рус­ски

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

25.07 По­че­му На­ли­вай­чен­ко ушел от Ти­мо­шен­ко к "сби­тым летчикам" Са­а­ка­шви­ли

24.07 Во вто­рой по­ло­вине ав­гу­ста со­сто­ит­ся встре­ча внеш­не­по­ли­ти­че­ских со­вет­ни­ков "нор­манд­ско­го формата"

• дальше…

26.07 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны с дву­мя дис­пле­я­ми Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus

26.07 Ка­б­мин со­гла­со­вал сни­же­ние ско­ро­сти на до­ро­гах на­се­лен­ных пунк­тов до 50 км/ч

26.07 Ве­ли­ко­бри­та­ния в 2040 го­ду пе­рей­дет на элек­тро­мо­би­ли

26.07 В син­га­пур­ском аэро­пор­ту бу­дет внед­ре­на ре­ги­стра­ция с по­мо­щью рас­по­зна­ва­ния лиц

26.07 Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-ди­на­мик с го­ло­со­вым по­мощ­ни­ком

26.07 Де­бют смарт­фо­на Xiaomi Mi 5X: про­цес­сор Snapdragon 625 и экран Full HD

26.07 Как день­ги по­ку­па­ют сча­стье: 3 спо­со­ба

26.07 Илон Маск по­ка­зал ис­пы­та­ния лиф­та для ско­рост­ных тон­не­лей

26.07 Adobe пре­кра­тит об­нов­лять Flash в 2020 го­ду

26.07 Ком­па­ния MINI под­твер­ди­ла вы­пуск пол­но­стью элек­три­че­ской мо­де­ли, ко­то­рая бу­дет по­стро­е­на на ба­зе трех­двер­но­го хэтч­бе­ка

25.07 Де­бют смарт­фо­на Moto Z2 Force Edition: экран QHD и про­цес­сор Snapdragon 835

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

25.07 Мик­ро­пла­те­жи в GTA Online при­нес­ли раз­ра­бот­чи­кам $1,09 мил­ли­ар­да

25.07 Huawei Watch 2 Porsche Design оце­ни­ли в $925

25.07 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли $8,4 млн у крип­то­ва­лют­но­го сер­ви­са Veritaseum

• дальше…

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно