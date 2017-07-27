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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 года
20:52 26.07.2017 |
Дональд Трамп дал интервью The Wall Street Journal, заявив, что работает над реформой налогового кодекса с целью снизить налоговую нагрузку на средний класс, назвал кандидатов на пост председателя ФРС США, раскритиковал генерального прокурора читать на WSJ.com читать на WSJ.com
Политика
Трамп в интервью WSJ обрушился с критикой на генерального прокурора Джеффа Сешнса, обвинив его прежде всего в том, что тот самоустранился от расследования «российского следа». Но Трамп не сказал, будет ли Сешнс уволен читать на WSJ.com
Трамп уже несколько дней публично унижает Сешнса, который был едва ли не самым лояльным его сторонником. Он одним из первых поддержал Трампа, а после назначения генпрокурором стал ужесточать миграционную политику и наказания за уголовные преступления. Действия Трампа вызывают критику республиканцев и ставят под вопрос его способность заполнить сотни все еще вакантных мест в администрации читать на FT.com
Несмотря на то что президент Польши отказался подписывать два из трех законопроектов, ограничивающих независимость судов, ЕС пригрозил стране санкциями читать на WSJ.com
Палата представителей конгресса США проголосовала во вторник за законопроект о санкциях против России читать на WSJ.com
Еврокомиссия готова «в течение нескольких дней» предпринять необходимые действия, если сочтет, что американский закон о санкциях против России нарушает интересы ЕС и европейских компаний читать на WSJ.com
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт договорился с сенатом, что не будет участвовать в публичных слушаниях по вопросу о возможном вмешательстве России в выборы. Взамен он начал предоставлять документы и встретился с сенаторами за закрытыми дверями читать на WSJ.com
Мнение
Чем глубже копает спецпрокурор Мюллер, ведущий расследование дела о «российском следе», тем больше паникует президент Трамп, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс читать на FT.com
Экономика
Кандидатами на пост председателя ФРС США после истечения срока Джанет Йеллен являются она сама и экономический советник Белого дома Гэри Кон, заявил президент Дональд Трамп в интервью WSJ читать на WSJ.com
Трамп хочет подготовить всеобъемлющий договор о торговле с Великобританией к моменту ее выхода из ЕС читать на WSJ.com
Экономика Великобритании во II квартале выросла всего на 0,3% читать на WSJ.com
Пять лет назад президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что сделает «все, что нужно», чтобы уберечь еврозону от кризиса. Его слова помогли остановить панику, но восстановление экономики региона оказалось медленным читать на WSJ.com
Программа ЕЦБ по выкупу корпоративных облигаций, похоже, помогла тем, кому она была нужна меньше всего, говорят аналитики: топ-20 крупнейших эмитентов корпоративных бондов в евро увеличили объем эмиссии с четверти до 40% от общего выпуска читать на FT.com
Индустрия
Цены на медь выросли до максимума с мая 2015 г. Если зимой медь резко подорожала на ожиданиях стимулов для экономики со стороны Трампа, то теперь, после коррекции, цены растут благодаря ускорению китайской экономики читать на WSJ.com
Автомобили
Правительство Великобритании объявило в среду, что с 2040 г. продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещена читать на FT.comчитать на WSJ.com
Бывший топ-менеджер VW согласился признать вину по уголовному обвинению в манипулировании результатами тестов дизельных автомобилей читать на WSJ.com
PSA сообщила, что получила исторически высокую норму прибыли в первом полугодии читать на FT.com
Прибыль Hyundai Motor упала вдвое в прошедшем квартале, и второе полугодие будет непростым, предупредила компания читать на FT.com
Энергоресурсы
Инвесторы требуют от крупных нефтяных компаний, чтобы они всерьез озаботились финансовой дисциплиной и показали, что могут держать расходы под контролем читать на WSJ.com
Угроза со стороны сланцевых добытчиков и возобновляемой энергии заставляет крупные нефтяные компании сокращать расходы и повышать эффективность добычи читать на FT.com
Saudi Aramco, готовящейся к IPO, придется воевать со сланцевыми добытчиками США на двух фронтах – не только в области нефтедобычи, но и в нефтехимии. Саудовские власти хотят диверсифицировать экономику и бизнес Saudi Aramco, в частности, развивая нефтехимию, но добыча сланцевого газа уже позволила США занять лидирующие позиции в этой области читать на WSJ.com
Финансы
Иностранные инвесторы на многое идут, чтобы понять, что же происходит в китайских компаниях, в акции которых хотят инвестировать: и используют программное обеспечение с машинным обучением, и знакомятся с бывшими женами директоров. Бурным цветом расцвели фирмы, предоставляющие инвесторам такие услуги, тем более что в июне MSCI решил включить китайские акции в свои индексы читать на WSJ.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что традиционные правила при размещении акций в ходе IPO могут быть применены и к первичному привлечению криптовалют (ICO) читать на WSJ.com
Citi наконец вышел из периода посткризисного восстановления, заявил гендиректор банка читать на FT.com
Unicredit обнаружил, что в 2016 г. злоумышленники дважды могли получить доступ к информации о кредитных счетах 400 000 клиентов читать на FT.com
Крупнейшие немецкие банки выиграли от ультранизких процентных ставок. Ранее им сложно было конкурировать с земельными банками читать на FT.com
Технологии
Трамп во время интервью WSJ заявил, что Apple пообещала построить три «больших, прекрасных завода» в США. Apple этого не комментирует, у нее вообще лишь один собственный завод – в Ирландии читать на WSJ.com
Nintendo получила прибыль в квартале, последовавшем за выпуском игровой приставки Switch, и уже более чем наполовину выполнила план продать 10 млн устройств в 2017 г. Но увеличить поставки в ответ на высокий спрос компании будет сложно читать на FT.comчитать на WSJ.com
Как ожидается, при публикации компаниями квартальных результатов Samsung Electronics лишит Intel звания крупнейшего производителя чипов в мире и обгонит Apple по прибыли читать на FT.com
Потребительский рынок
Французский отельер Accor намерен в среду сообщить о поглощении стартапа Squarebreak, предлагавшего дома в аренду. Accor объединит ее с двумя другими, более ранними, покупками под брендом Onefinestay, в результате увеличив количество предложений по краткосрочной аренде домов и апартаментов вчетверо до 10 000. Так Accor пытается конкурировать с Airbnb читать на FT.com
GlaxoSmithKline урежет 30 программ по разработке лекарств и думает о продаже подразделения препаратов для редких болезней. В ходе реструктуризации бизнеса при новом гендиректоре компания планирует 80% средств в рамках НИОКР направлять на «приоритетные активы» читать на FT.com
Менеджмент
Amazon проведет 2 августа ярмарку вакансий: в США ей нужно заполнить 50 000 рабочих мест. Однако столь необходимых ей специалистов по логистике немного, говорят эксперты читать на WSJ.com
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