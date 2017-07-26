Вашингтон спровоцирует банковский кризис в Иране

В наши дни экономика Ирана переживает не лучшие времена, а в будущем ситуация может усугубиться. Фактически банковский сектор Ирана стоит на пороге кризиса.Во вторник палата представителей США приняла законопроект о введении новых санкций в отношении России, Северной Кореи и Ирана. В прошлом месяце сенат подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о санкциях против Ирана.

Санкции применяются в отношении Ирана из-за его активности в Сирии, испытаний баллистических ракет и других "дестабилизирующих действий". В соответствии с условиями ядерной программы Ирана 2015 г. Тегеран не застрахован от новых санкций в качестве наказания за деятельность, нарушающую условия ядерной программы страны.

Рамин Рабии, генеральный директор Turquoise Partners, заявил: "Определенно есть ряд проблем с новыми санкциями, особенно с их воздействием на бизнес в Европе и Азии".

Однако для иранской экономики есть и положительные моменты: "Одно из главных достижений президента Рухани заключалось в снижении инфляции с 45% до 10%".

Но смягчение инфляции вызвало еще одну проблему. Снижение инфляции в сочетании с высокими процентными ставками - иногда до 25% - приводит к тому, что банковские официальные лица страны вынуждены предупреждать о возможном кризисе. Скрывать это стало уже невозможно.

Во время президентства Махмуда Ахмадинежада на многие банки оказывалось давление, с тем чтобы они предоставляли рисковые займы, краткосрочная цель которых заключалась в том, чтобы поддерживать некоторые секторы экономики.

Прямые иностранные инвестиции в Иран

В настоящее время многие получатели этих кредитов, от малого до среднего бизнеса с низким уровнем прибыли, испытывают трудности со своевременной выплатой взносов.

Новые санкции США дополнительно ухудшат положение компаний и состояние отдельных секторов иранской экономики, а уровень проблемных кредитов станет слишком высоким.

Тем не менее любой кризис может быть менее ужасным, чем крах 2008 г., поразивший США, поскольку экономика Ирана в целом имеет значительно меньше долгов. И все же сохраняется немалая угроза.

Перспектива банковского кризиса настолько серьезная, что в начале этого года глава центробанка Ирана Валиолла Сейф предупредил финансовых руководителей о том, что неработающие кредиты представляют собой угрозу для всех достижений, которые правительство Рухани делает на экономическом фронте.

Судя по всему, ЦБ Ирана вынужден будет решиться на серьезные интервенции в ближайшие 18 месяцев, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Приток капитала со стороны европейских корпораций есть, но он слишком медленный, чтобы избавить банки от проблем.