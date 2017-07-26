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Вашингтон спровоцирует банковский кризис в Иране
11:43 26.07.2017 |
В наши дни экономика Ирана переживает не лучшие времена, а в будущем ситуация может усугубиться. Фактически банковский сектор Ирана стоит на пороге кризиса.Во вторник палата представителей США приняла законопроект о введении новых санкций в отношении России, Северной Кореи и Ирана. В прошлом месяце сенат подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о санкциях против Ирана.
Санкции применяются в отношении Ирана из-за его активности в Сирии, испытаний баллистических ракет и других "дестабилизирующих действий". В соответствии с условиями ядерной программы Ирана 2015 г. Тегеран не застрахован от новых санкций в качестве наказания за деятельность, нарушающую условия ядерной программы страны.
Рамин Рабии, генеральный директор Turquoise Partners, заявил: "Определенно есть ряд проблем с новыми санкциями, особенно с их воздействием на бизнес в Европе и Азии".
Однако для иранской экономики есть и положительные моменты: "Одно из главных достижений президента Рухани заключалось в снижении инфляции с 45% до 10%".
Но смягчение инфляции вызвало еще одну проблему. Снижение инфляции в сочетании с высокими процентными ставками - иногда до 25% - приводит к тому, что банковские официальные лица страны вынуждены предупреждать о возможном кризисе. Скрывать это стало уже невозможно.
Во время президентства Махмуда Ахмадинежада на многие банки оказывалось давление, с тем чтобы они предоставляли рисковые займы, краткосрочная цель которых заключалась в том, чтобы поддерживать некоторые секторы экономики.
Новые санкции США дополнительно ухудшат положение компаний и состояние отдельных секторов иранской экономики, а уровень проблемных кредитов станет слишком высоким.
Тем не менее любой кризис может быть менее ужасным, чем крах 2008 г., поразивший США, поскольку экономика Ирана в целом имеет значительно меньше долгов. И все же сохраняется немалая угроза.
Перспектива банковского кризиса настолько серьезная, что в начале этого года глава центробанка Ирана Валиолла Сейф предупредил финансовых руководителей о том, что неработающие кредиты представляют собой угрозу для всех достижений, которые правительство Рухани делает на экономическом фронте.
Судя по всему, ЦБ Ирана вынужден будет решиться на серьезные интервенции в ближайшие 18 месяцев, иначе ситуация выйдет из-под контроля.
Приток капитала со стороны европейских корпораций есть, но он слишком медленный, чтобы избавить банки от проблем.
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