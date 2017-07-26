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Сенат США проголосовал за обсуждение отмены Obamacare
08:44 26.07.2017 |
Сенат США во вторник, 25 июля, одобрил проведение дебатов по альтернативным проектам, призванным заменить реформу здравоохранения, которую инициировал предыдущий президент США Барак Обама (Obamacare). 50 сенаторов проголосовали за дебаты, еще 50 - против. В итоге решающим стал голос вице-президента Майка Пенса, который поддержал эту инициативу.
Ранее, 18 июля, республиканцы в Сенате не смогли собрать нужное число голосов для законопроекта, предусматривающего сохранение лишь двух положений Obamacare.
Тогда лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл признал, что "попытка отменить и немедленно заменить" Obamacare не удастся, и вместе с тем объявил, что вскоре Сенат проголосует за другой законопроект, который предполагает полную отмену Obamacare с отсрочкой в два года.
В ходе реформы здравоохранения, одобренной Конгрессом в 2010 году, в США с 2014 года введено обязательное медицинское страхование. Благодаря этому число американцев без медстраховки снизилось до исторического минимума - менее 10 процентов.
В Республиканской партии резко критиковали Obamacare с самого начала, считая реформу неэффективной и дорогостоящей. В январе новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о начале процесса отмены медицинской реформы Обамы.
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