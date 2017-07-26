Госдеп опроверг сообщения о возможной отставке Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается покидать пост, заявила во вторник представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Это неправда", - сказала она, комментируя сообщения о том, что госсекретарь США размышляет об уходе в отставку.

"Мы разговаривали с ним, госсекретарь дал четко понять, что он намерен остаться в госдепартаменте. Впереди нас ждет много работы", - добавила она.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на собственные источники сообщил, что Р.Тиллерсон думает об уходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов.

