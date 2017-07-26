Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 июля 2017 года

Политика

Из-за решения президента Польши Анджея Дуды наложить вето на два из трех законопроектов о судебной реформе страна вступает в период политической неопределенности. Ярослав Качиньский, председатель правящей партии «Право и справедливость», считал Дуду преданным соратником читать на FT.comчитать на WSJ.com

Китайские военные корабли принимают участие в российских морских учениях на Балтике читать на FT.com

Китай готовится к возможному кризису в Северной Корее, в том числе из-за вероятного удара со стороны США: укрепляет границу, проводит перегруппировку войск читать на WSJ.com

Джаред Кушнер на слушаниях в понедельник дал пояснения относительно своих встреч с представителями России, но заявил, что никакого сговора с целью помочь Дональду Трампу избраться в президенты не было читать на WSJ.comчитать на FT.com

Экономика

Греция во вторник должна разместить гособлигации. Ее возвращение на рынок капитала знаменует продолжающееся улучшение ситуации в экономике еврозоны после долгового кризиса. Но самой греческой экономике предстоит еще долгий путь восстановления читать на WSJ.comчитать на FT.com

Политический и экономический кризис в Венесуэле в графиках: падение уровня жизни, растущая безработица и инфляция, нехватка еды, повсеместная коррупция читать на FT.com

Несмотря на продолжающийся спад в экономике Бразилии иностранные инвесторы активно вкладывают в нее читать на FT.com

Гособлигации Венесуэлы и бонды нефтяной госкомпании PDVSA быстро падают в последние дни, после того как Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против страны читать на WSJ.com

Индустрия

Akzo Nobel, отказавшаяся от предложения о поглощении за 27 млрд евро со стороны PPG Industries, во вторник объявила о нескольких мерах, направленных на восстановление отношений с акционерами, включая инвестора-активиста Elliott Advisors читать на FT.com

Ryanair в понедельник подтвердила, что подала заявку на покупку Alitalia. Компания также отчиталась о росте квартальной прибыли на 55% читать на FT.com

Автомобили

Daimler инвестирует $46 млн в китайский стартап Momenta, занимающийся разработкой аппаратуры и программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Хотя в начале года Дональд Трамп выбивал из автопроизводителей обещание не переводить производство в Мексику, продажи в США выпущенных там автомобилей растут. В Мексике много американских заводов, выпускающих популярные в США кроссоверы и внедорожники, а производство седанов на территории США и Канады стагнирует читать на WSJ.com

Прибыль General Motors во II квартале упала на 58% из-за потерь, связанных с продающимся европейским бизнесом и разовыми списаниями в результате ухода с ряда азиатских рынков читать на WSJ.com

Финансы

Владельцы кредитных дефолтных свопов (CDS), которые были придуманы в качестве рыночной страховки от дефолта, порой оказываются в сложном положении, не получая полной выплаты. Такая ситуация, в частности, сложилось с держателями CDS рухнувшего испанского Banco Popular читать на FT.com

Стартап Varo Money стал второй финансово-технологической компанией в США, обратившейся за банковской лицензией читать на WSJ.com

Технологии

Акции Alphabet снизились после публикации в понедельник данных о самом значительном с 2008 г. квартальном падении прибыли. Но больше всего аналитиков беспокоит штраф в 2,4 млрд евро, наложенный Еврокомиссией, и то, что Alphabet будет делать с «увязыванием» таких бизнесов, как YouTube, Maps и Android читать на FT.com

Платные клики по рекламным объявлениям у Google выросли за год на 52%, показала также квартальная отчетность. Однако рекордными темпами росли и расходы на привлечение трафика читать на WSJ.com

Китайские власти предпринимают меры по блокировке и запрету виртуальных частных сетей (VPN). Но многие компании используют их для бизнеса читать на WSJ.com

Самые «горячие» объекты недвижимости в США сейчас – дата-центры и сотовые вышки. Во многом это результат роста электронной коммерции читать на WSJ.com

LG Display инвестирует $7 млрд в OLED-дисплеи, большую часть – для смартфонов в надежде потеснить на этом рынке Samsung Display читать на WSJ.com

Медиабизнес

Компания Nielsen в своих подсчетах рейтингов телевизионных передач начала учитывать просмотры на новых стриминговых сервисах YouTube и Hulu читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Michael Kors покупает производителя обуви Jimmy Choo за $1,2 млрд читать на WSJ.comчитать на FT.com

Японская SoftBank хочет купить крупную долю (на миллиарды долларов) в Uber и обращалась в компанию с этим предложением. При этом SoftBank уже инвестировала в трех ее азиатских конкурентов – Grab, Ola and Didi Chuxing читать на WSJ.com

Giorgio Armani реорганизует бренды, чтобы справиться с падением выручки. Вместо семи дизайнерских линий останутся три читать на FT.com

Менеджмент

Крупные компании, которые некоторое время назад поощряли переход сотрудников на гибкий график, теперь пытаются вернуть их в офис на полноценный рабочий день. Руководители хотят больше сотрудничества между работниками и контроля над их работой, но вернуть людей с домашнего рабочего места не так-то просто читать на WSJ.com

Несмотря на эти попытки крупных компаний, данные свидетельствуют, что развернуть тренд на переход на удаленную работу практически невозможно. И для такой работы появляется все больше инструментов, она также стимулирует прозрачность принятия решений, ведь встречи за закрытыми дверями больше невозможны читать на WSJ.com