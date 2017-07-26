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Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-400
16:11 25.07.2017 |
Россия и Турция подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По сообщению турецких СМИ, Р.Эрдоган сообщил об этом в ходе выступления в Анкаре.
"Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить", - сказал президент, обращаясь к депутатам парламента.
Возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции, сказал журналистам ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Ранее в июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 за $2,5 млрд.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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