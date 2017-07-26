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В Индии хотят запретить самоуправляемые автомобили
13:43 25.07.2017 |
В Индии самоуправляемые автомобили будут запрещены. Об том сказано в опубликованном сегодня заявлении министра транспорта.
Примечательно, что причиной запрета названы не опасения, связанные с безопасностью, а желание сохранить рабочие места.
В Индии, действительно, высокий уровень безработицы. Однако квалифицированных водителей не хватает. Дефицит оценивается примерно в 22 000 рабочих мест. Государство открывает центры подготовки, рассчитывая в ближайшие годы обучить хотя бы 5000 человек.
Бывший гендиректор Uber согласен, что самоуправляемым автомобилям пока не место на индийских дорогах. Но по другой причине - дорожные условия слишком опасны, а движение по ним - хаотично. Эту точку зрения разделяет генеральный директор Google. Как известно, обе компании разрабатывают самоуправляемые автомобили.
Интересно, что индийская автомобилестроительная компания Tata Elxsi все же ведет разработки самоуправляемого автомобиля. Испытательный трек воспроизводит реальные условия движения в Индии: огромное количество пешеходов и скота, отсутствие разметки и недостаток знаков. Как запрет министерства транспорта отразится на разработке - пока неизвестно.
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