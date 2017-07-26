Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 05:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Канада – вторая по популярности страна среди богатых китайских эмигрантов
13:28 25.07.2017 |
Согласно данным ежегодного опроса Исследовательского института Hurun, китайцев привлекают условия жизни в Канаде и местная недвижимость. Состояние проживающих здесь эмигрантов из Поднебесной оценивается в $1,8-37,3 млн, пишет CTV News. Ванкувер и Торонто и прежде были одними из самых популярных городов для инвестиций. В рейтинге 2017 года Ванкувер поднялся на пятое место, Торонто - на восьмое.
Соединенные Штаты остаются самой привлекательной страной в списке Hurun. Однако результаты опроса говорят о том, что их популярность среди эмигрантов снизилась с приходом президента Дональда Трампа.
Основными причинами для переезда китайских миллионеров являются загрязнение окружающей среды, качество образования, а также опасения, что юань продолжит обесцениваться.
Опрос проводился среди 304 богатых китайцев, которые уже эмигрировали или находятся в процессе улаживания формальностей. Страны оценивались исходя из инвестиционных возможностей, иммиграционной политики, условий для покупки недвижимости, размеров налогов, медицинского обслуживания, безвизового въезда и удобства адаптации. Опрос проводился Исследовательским институтом Hurun совместно с группой Visas Consulting.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
|Стрельба в Днипре: "Профилатовская" полиция клонит к "экономической версии"
|Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона
|Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Цигикала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 июля 2017 года
|Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-400
|В Индии хотят запретить самоуправляемые автомобили
|Канада – вторая по популярности страна среди богатых китайских эмигрантов
|Число зарядок для электромобилей в Дании превысило число АЗС
Это интересно
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
|WSJ: Собеседования о приеме на работу все чаще проходят в мессенджерах
|SpaceX планирует реализовать повторный запуск ракет к 2018 году
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн