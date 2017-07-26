Канада – вторая по популярности страна среди богатых китайских эмигрантов

Чайна-таун в Торонто

Согласно данным ежегодного опроса Исследовательского института Hurun, китайцев привлекают условия жизни в Канаде и местная недвижимость. Состояние проживающих здесь эмигрантов из Поднебесной оценивается в $1,8-37,3 млн, пишет CTV News. Ванкувер и Торонто и прежде были одними из самых популярных городов для инвестиций. В рейтинге 2017 года Ванкувер поднялся на пятое место, Торонто - на восьмое.

Соединенные Штаты остаются самой привлекательной страной в списке Hurun. Однако результаты опроса говорят о том, что их популярность среди эмигрантов снизилась с приходом президента Дональда Трампа.

Основными причинами для переезда китайских миллионеров являются загрязнение окружающей среды, качество образования, а также опасения, что юань продолжит обесцениваться.

Опрос проводился среди 304 богатых китайцев, которые уже эмигрировали или находятся в процессе улаживания формальностей. Страны оценивались исходя из инвестиционных возможностей, иммиграционной политики, условий для покупки недвижимости, размеров налогов, медицинского обслуживания, безвизового въезда и удобства адаптации. Опрос проводился Исследовательским институтом Hurun совместно с группой Visas Consulting.