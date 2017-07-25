Число зарядок для электромобилей в Дании превысило число АЗС

Количество электромобильных зарядных станций (ЭЗС) превысило в Дании число автозаправок. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Датской энергетической ассоциации Dansk Energi, передает Petrolplaza со ссылкой на издание The Copenhagen Post.

В документе отмечается, что количество общедоступных ЭЗС в Дании достигло 2030 единиц. При этом в стране насчитывается 2028 АЗС.

Однако, несмотря на развитую инфраструктуру ЭЗС, в этом году в Дании было продано только 182 электромобиля.

Сообщается, что слабые продажи повлияли на решение правительства Дании вернуть налог на регистрацию для электромобилей.

Как сообщал OilNews, продажи электромобилей в Дании в I квартале нынешнего года обвалились на 61% в сравнении с аналогичным периодом 2016г. Причиной такого обвала стала отмена налоговых льгот, при помощи которых власти европейских стран стимулируют своих граждан пересаживаться на более экологически чистый транспорт.