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Число зарядок для электромобилей в Дании превысило число АЗС
12:53 25.07.2017 |
Количество электромобильных зарядных станций (ЭЗС) превысило в Дании число автозаправок. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Датской энергетической ассоциации Dansk Energi, передает Petrolplaza со ссылкой на издание The Copenhagen Post.
В документе отмечается, что количество общедоступных ЭЗС в Дании достигло 2030 единиц. При этом в стране насчитывается 2028 АЗС.
Однако, несмотря на развитую инфраструктуру ЭЗС, в этом году в Дании было продано только 182 электромобиля.
Сообщается, что слабые продажи повлияли на решение правительства Дании вернуть налог на регистрацию для электромобилей.
Как сообщал OilNews, продажи электромобилей в Дании в I квартале нынешнего года обвалились на 61% в сравнении с аналогичным периодом 2016г. Причиной такого обвала стала отмена налоговых льгот, при помощи которых власти европейских стран стимулируют своих граждан пересаживаться на более экологически чистый транспорт.
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