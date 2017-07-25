Финансовые новости
- |
- 25.07.17
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство Польши намерено добиться принятия судебной реформы
10:43 25.07.2017 |
Польское правительство намерено реализовать судебную реформу, итогом которой может стать зависимость Верховного суда от правительства и парламента. "Мы не можем уступить давлению улицы и зарубежных стран", - заявила глава правительства Польши Беата Шидло в понедельник, 24 июля, пообещав принять закон о судебной реформе, сообщает AFP.
Вето президента замедлит работу над реформами, сказала Шидло. По ее словам, в консервативной правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС), которая инициировала этот законопроект, готовы обсуждать детали. Однако эти дискуссии не должны привести к остановке реформы, подчеркнула Шидло.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что наложит вето на закон о реорганизации Верховного суда.
Сейм принял этот закон 20 июля, 22 июля его одобрил польский Сенат. Еврокомиссия подвергла эту инициативу резкой критике и пригрозила Польше серьезными последствиями в том случае, если новые нормы вступят в силу.
По всей стране прошли многотысячные акции протеста против этой реформы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Спецпредставитель США Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения
|"Роснефть" увязла в венесуэльской тяжелой нефти
|Почему Наливайченко ушел от Тимошенко к "сбитым летчикам" Саакашвили
|Гройсман: для приватизации госпредприятий не нужно ждать назначения нового главы ФГИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем Молдова меняет избирательную систему
|Правительство Польши намерено добиться принятия судебной реформы
|Bloomberg: Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии из-за Brexit
|Спецпредставитель США Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения
|"Роснефть" увязла в венесуэльской тяжелой нефти
|Швеция допустила утечку личных данных практически всех своих граждан
|Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру
Это интересно
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
|IEEE предлагает стандартизовать этические аспекты ИИ
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа