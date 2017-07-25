Эрдоган пошел навстречу Германии

Анкара неожиданно аннулировала "черный" список немецких компаний, которые попали под подозрение в сотрудничестве с террористами. По информации издания SPIEGEL, в минувшие выходные Турция просто заявила, что никаких претензий к фирмам из ФРГ не имеет.

Как пишет немецкая газета, утром в понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу по своей инициативе позвонил своему немецкому коллеге, главе МВД Германии Томасу де Мезьеру, и признался, что произошло недоразумение. Турецкая сторона сообщила, что на самом деле речь в том списке шла о 140 турецких предприятиях, которых обвинили в поддержке терроризма и уклонении от уплаты налогов. Немецкие компании могли работать с подозреваемыми, но это было лишь коммерческое сотрудничество, заявили в турецком МИДе. Никаких обвинений против них нет и быть не должно, добавил министр внутренних дел Турции.

Согласно информации Spiegel в минувшие выходные министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. Итогом этого разговора стала формальная отмена "черного" списка немецких компаний и признание в том, что произошло недоразумение. Впрочем, о возвращении нормальных отношений между Анкарой и Берлином пока речи не идет, во всяком случае пока невинные немецкие граждане находятся в заключении в Турции, пишет Spiegel, ссылаясь на источники в МИДе ФРГ.