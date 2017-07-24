Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 июля 2017 года

Политика

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в письменном заявлении накануне слушаний в конгрессе в понедельник сообщил, что четыре раза встречался с представителями России (в том числе с послом Сергеем Кисляком в апреле 2016 г., о чем ранее не было известно) до вступления Трампа в должность, однако не предпринимал попыток установить «тайный канал» связи с Кремлем. По его утверждению, не было сговора с Россией с целью помочь Трампу на выборах. Представители Трампа после его инаугурации неоднократно утверждали, что у членов его предвыборной кампании вообще не было контактов с Россией читать на WSJ.comчитать на FT.com

Белый дом подает сигналы, что готов поддержать новый законопроект о санкциях против России, который в выходные согласовали сенат и палата представителей читать на FT.comчитать на WSJ.com

Еврокомиссия готовит свой ответ на законопроект США, поскольку он может навредить европейским компаниям читать на FT.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, что наложит вето на два из трех законопроектов, которые фактически ставят высшую судебную власть под контроль политиков. Законопроекты вызвали резкую критику ЕС и восьмидневные массовые протесты в самой Польше читать на FT.comчитать на WSJ.com

Киберугроза стала частью нашей жизни, а побочный ущерб от кибератак распространяется далеко за пределы целей, на которые они были направлены. Эта новая холодная война бьет и по правительствам, и по бизнесу, и по людям и может привести к еще более страшным последствиям, предупреждают эксперты читать на WSJ.com читать на FT.com

Скандал с масштабной учечкой данных, связанных с военнослужащими, военной техникой, оборонными планами и др. Швеции, может стоить мест нескольким министрам или даже всему правительству читать на FT.com

Экономика

Более быстрый рост экономики в Европе, Китае и Японии компенсирует застопорившийся рост в США и проблемы в Великобритании, заявил в понедельник МВФ читать на FT.com

Недавний запрет китайских властей на выдачу кредитов четырем крупным конгломератам – Dalian Wanda Group, HNA Group, Anbang Insurance Group и Fosun International, которые использовали их для активной экспансии за рубежом, санкционирован самим председателем КНР Си Цзиньпином читать на WSJ.com

Еврокомиссия заявила, что 17 стран ЕС не выполнили в полной мере требования по борьбе с отмыванием денег, а именно не создали реестр компаний, в которых был бы известен конечный бенефициар читать на FT.com

Индустрия

Boeing сокращает сотрудников самыми быстрыми темпами за десятилетие. В производстве нового самолета компания будет больше полагаться на автоматику читать на WSJ.com

Норвегия лидирует в разработке самоходного электрического корабля. Первый рейс может быть совершен уже в 2018 г. читать на WSJ.com

Автомобили

Новое расследование антимонопольного органа Еврокомиссии в отношении возможного сговора немецких автопроизводителей может подорвать репутацию всей отрасли, заявила министр экономики Германии. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler могли еще с 1990-х гг. тайно договариваться о разработках технологий, согласуя друг с другом выбор поставщиков и расходы на компоненты читать на FT.com

BMW заявила, что не договаривалась с другими немецкими автопроизводителями манипулировать показателями выбросов дизельных двигателей. Ранее VW попросила антимонопольный орган ЕС проверить автокомпании Германии на предмет многолетнего сговора читать на WSJ.com

Крупный план

Успешный выпуск Model 3, первой модели Tesla для массового рынка, может стать историческим событием и для компании, наконец сделав ее прибыльной, и для мировой автомобильной отрасли. До сих пор Илону Маску удавалось посрамлять критиков и сомневающихся, но риски остаются читать на FT.com

Энергоресурсы

На встрече в Петербурге странам ОПЕК приходится решать, как быть с неприятной реальностью: они добывают больше нефти, чем обещали. Производство также наращивают Ливия и Нигерия, последняя согласилась ограничить его. А Саудовская Аравия пообещала сократить не только добычу, но и экспорт читать на WSJ.comчитать на WSJ.com

Мексиканский нефтяной сектор, относительно недавно открытый для иностранцев, переживает бум. Компании разных стран рвутся участвовать в тендерах на выдачу лицензий читать на FT.com

Финансы

США при Трампе, похоже, больше не будут ужесточать регулирование компенсаций банкиров. Правда, система вознаграждения и бизнес банков уже сильно изменились, и многие получают гораздо меньше, чем до кризиса читать на WSJ.com

Одной из основных проблем Banco Popular было плохое качество управления, говорят эксперты. В совете директоров не было по-настоящему независимых членов, и банк очень много кредитовал связанные стороны читать на WSJ.com

На первой за девять лет встрече с инвесторами гендиректор Citi Майкл Корбат попытается убедить их, что реструктуризация и инвестиции дают результат. Важными направлениями в развитии банка будет карточный бизнес в США и Мексика читать на FT.com

Технологические акции не везде популярны: в Китае инвесторы массово выходят из технологических стартапов и покупают акции традиционных госпредприятий читать на WSJ.com

Технологии

Тайваньская Foxconn намерена построить завод по производству дисплеев в США читать на WSJ.com

Orange больше особо не планирует развивать бизнес за счет телекоммуникационного сектора, где доходы стагнируют. В этом году она намерена открыть банк читать на FT.com

Сингапурский сервис по вызову такси Grab привлек в очередном раунде финансирования рекордные для Юго-Восточной Азии $2,8 млрд. Весь он в результате оценен в $6 млрд читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Expedia и Priceline вступают в прямую конкуренцию с Airbnb, увеличивая число предложений по аренде домов, которые можно забронировать так же быстро, как номер в отеле читать на WSJ.com

Ширящееся в США движение против опиоидных обесболивающих препаратов возглавляет Майк Мур – прокурор, который начал и довел до конца судебную кампанию против табачных компаний, завершившуюся соглашением на $246 млрд. Мур, который тогда был прокурором штата, а теперь является частным адвокатом, призывает штаты засудить фармацевтические компании за то, что они не полностью раскрывают риски и преувеличивают преимущества анальгетиков-опиоидов, что привело к росту зависимости людей от них читать на WSJ.com

Менеджмент

Производители роботов близки к тому, чтобы научить их брать предмет с полки и класть в коробку. Ритейлеры в США и Китае в своих центрах дистрибуции начали тестировать роботов, которые должны выбирать заказанный онлайн-покупателем товар и укладывать его в коробку для отправки. Делают они это вдвое быстрее людей читать на WSJ.com