Члены палаты представителей США от Республиканской партии и как минимум один представитель администрации президента Дональда Трампа подозревают, что Россия финансирует американские экологические группы, чтобы они вели борьбу против технологии разработок сланцевого газа методом гидроразрыва пласта (фрекинг). Об этом 23 июля пишет газета Politico.

По информации издания, запрос к министру финансов Стивену Мнучину расследовать эту информацию направлен еще в конце июня.

В письме законодателей-республиканцев - главы комитета по науке Палаты представителей Ламара Смита и конгрессмена Рэнди Вебера - высказывается подозрение, что "Россия стоит за радикальными заявлениями и нападками, направленными на сектор ископаемого топлива в США".

В середине июля в поддержку проведения расследования высказался министр энергетики США Рик Перри. Politico указывает, что технология гидроразрыва помогла США догнать Россию в добыче газа.

"Зеленые" отвергают обвинения в получении российских денег, усматривая в них попытку отвлечь внимание от новостей, связанных с Трампом и Россией.