Иран перейдет с риала на туман с девальвацией Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88635

Правительство Ирана одобрило переход с действующей денежной единицы (риала) на новую денежную единицу (туман), заявил секретарь правительства страны Мохсен Хаджи Мирзаеи.

"Решение направлено на упрощение денежных расчетов. Один туман будет равен десяти риалам. Таким образом, в цифрах, отображающих цены, будет сокращен один ноль", - отметил Мирзаеи. Вопрос о переходе на новую денежную единицу изучала экономическая комиссия правительства.

Проект денежной реформы представлен Центробанком Ирана в ноябре 2016 г. Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 г., когда его заменили риалом. Теперь власти произведут обратную замену.

Туман считают неофициальной денежной единицей в Иране. На купюрах Центробанка Ирана и ценниках в магазинах указывают риал, но в повседневной речи иранцы почти всегда использовали слово "туман", что вносило определенную путаницу.

В последние годы риал заметно обесценился из-за инфляции. Доллар США стоит в иранских обменных пунктах 39 тыс. риалов, а после денежной реформы за доллар будут давать 3,9 тыс. туманов.

Иными словами, власти Ирана проводят деноминацию местной валюты на один ноль. Некоторые эксперты предлагали убрать с денежных купюр три и даже четыре ноля, однако в итоге принято решение отказаться от столь решительных мер.