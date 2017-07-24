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Эрдоган меж двух огней: зачем президент Турции едет в страны Персидского залива
08:57 24.07.2017 |
Во время своего визита в страны Персидского залива, который начался в воскресенье, 23 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постарается более детально очертить свою уже ранее обозначенную позицию. Это следует из повестки его путешествия: прежде чем глава государства отправится в Катар, который является ближайшим союзником Турции в регионе, его ожидают на переговорах в Саудовской Аравии.
Во время разразившегося в начале июня саудовско-катарского конфликта Анкара поддержала Катар и предложила ему помощь, когда Саудовская Аравия с союзниками ввели блокаду государства-соседа. Так же, как и Иран, Турция немедленно отправила в Катар более сотни самолетов с продуктами, а позднее - корабли с гуманитарной помощью. По словам Эрдогана, блокада Катара - это нарушение международного права и посягательство на "право государства на суверенитет".
Эр-Рияд ждет объяснений
Теперь эту свою точку зрения турецкому президенту придется объяснять в Эр-Рияде. На переговорах он, скорее всего, займет оборонительную позицию, ожидает Гюнтер Майер (Günter Meyer), возглавляющий Центр по исследованию арабского мира в университете Майнца. Турция поддерживает очень тесные экономические связи с Саудовской Аравии, поэтому Анкаре не нужна конфронтация, объяснил эксперт в интервью DW. А значит, во время визита в Эр-Рияд турецкий президент постарается предотвратить негативные экономические последствия, которые могут возникнуть из-за его поддержки Катара.
Майер считатет, что на переговорах в саудовской столице Эрдоган прежде всего будет говорить о возможностях урегулировать конфликт между арабскими странами. Турецкая газета Daily Sabah пишет со ссылкой на неназванных экспертов, что в ходе своего визита президент будет делать упор на то, что этот спор "безосновательный и искусственный и вредит интересам всех участников".
На чем держится союз Турции и Катара
Ситуация, в которой оказался Эрдоган - непростая, отмечают эксперты. У Турции на протяжении многих лет были тесные отношения с Катаром. В прошлом году после попытки путча в Турции эмират направил туда 150 солдат для поддержки Эрдогана. Гюнтер Майер также указывает на то, что семья турецкого президента поддерживает с правящей династией Катара Аль-Тани крепкие экономические связи. Важна и общая догматическая база двух стран - идеология братьев-мусульман, добавляет эксперт. Наконец, в Катаре находится единственная военная база Турции в Персидском заливе. "Теперь Турция отправляет в Катар 5 тысяч солдат. Пока что Анкара решительно настроена поддерживать Катар", - подчеркивает Гюнтер Майер.
Заняв эту позицию, Турция не в последнюю очередь попыталась позиционировать себя в качестве политического игрока в Персидском заливе. Так же, как и Катар, Анкара ссылается на братство мусульман, чтобы создать в лагере суннитов противовес ваххабизму, государственной религии Саудовской Аравии. Однако в этом противостоянии речь идет не о религии, а о власти. Катар и Турция позиционируют себя как государства, которые отстаивают сравнительно либеральный ислам, и вместе с тем надеются удержать возле себя те страны, которые делают ставку именно на этот либерализм.
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