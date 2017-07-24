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МВФ прогнозирует подъем мировой экономики за счет Европы
08:40 24.07.2017 |
Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа. Таков прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), распространивших в понедельник, 24 июля, корректировки своего выпускаемого раз в полугодие прогноза конъюнктуры мирового рынка.
МВФ повысил прогнозы роста экономики практически для всех регионов. Рост мировой экономики в 2017 году должен составить 3,5 процента, а в следующем - 3,6. А локомотивом должна выступить Европа. "Мы скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран еврозоны. В частности, это Германия, Франция, Италия и Испания, где рост экономики в первом квартале существенно превышает наши ожидания", - пишут аналитики.
Прогнозируя развитие экономики ЕС, МВФ полон оптимизма. "Мы не исключаем, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее, поскольку тут уменьшились политические риски", - пишут эксперты. Для США, напротив, аналитики скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.
"С глобальной точки зрения, корректировка нашего оптимистического прогноза на ситуацию в США является самой серьезной потерей", - заявил главный экономист МВФ Морис Обстфелд. Одной из причин стали проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.
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