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Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами
07:59 24.07.2017 |
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Это его первое публичное выступление после того, как в начале июня против Катара были введены дипломатические и экономические санкции.
Как сообщает Би-Би-си, в своем телевизионном выступлении эмир осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных.
"Как вы знаете, жизнь в Катаре идет свои чередом", - сказал он.
Однако "настало время избавить людей от политических противоречий между нашими правительствами", продолжил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. "Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы", - заверил он.
Эмир оговорился, что переговоры возможны только при уважении суверенитета Катара.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения и ввели санкции в отношении Катара в начале июня, обвинив его в финансировании экстремистских групп и поддержке терроризма. Катар не признает эти обвинения.
"Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает", - сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в своем телевизионном выступлении.
Его речь прозвучала спустя несколько часов после заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тот сказал, что США удовлетворены усилиями катарских властей, направленными на борьбу с финансированием терроризма, и призвал четыре арабских государства прекратить блокаду Катара.
Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддержал Катар, должен посетить страну, а также Саудовскую Аравию и Кувейт, чтобы попытаться найти разрешение кризиса.
Против Катара были введены жесткие ограничительные меры, из-за которых богатый газом эмират с населением 2,7 млн человек вынужден ввозить все необходимое ему продовольствие по морю и по воздуху. Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара прекратить поддержку радикальных группировок, в первую очередь "Братьев-мусульман".
Ранее на этой неделе четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией заявили, что более не настаивают на выполнении условий ультиматума, выдвинутого в июне.
Переданный Катару 22 июня список из 13 требований включал в себя закрытие телевизионного канала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, прекращение контактов с "Братьями-мусульманами" и сокращения контактов с Ираном.
Теперь арабские страны готовы довольствоваться соблюдением Катаром шести общих принципов - в их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства.
Катар же ранее заявлял, что отказывается принять любые требования, которые угрожают его суверенитету и нарушают международное право.
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