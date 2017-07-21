Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 июля 2017 года

В рамках общего расследования «российского следа» спецпрокурор Роберт Мюллер изучает возможное отмывание денег Полом Манафортом. Два прокурорских офиса в штате Нью-Йорк также анализируют его сделки с недвижимостью на предмет возможного отмывания читать на WSJ.com

Около 50 000 поляков протестовали в четверг вечером у президентского дворца против реформы судебной системы, которая ограничит полномочия и независимость Верховного суда. Полиция сообщила о 14 000 демонстрантов. Но нижняя палата парламента все равно одобрила законопроект читать на FT.comчитать на WSJ.com

Экономика

МВФ не выполняет собственных же внутренних правил о повышении прозрачности. В 2014 г. фонд решил делать публичными протоколы заседаний правления через 3-5 лет после самих встреч, хотя есть исключения. Но до сих пор протоколы после 2010 г. не опубликованы читать на WSJ.com

Цены гособлигаций самых слабых экономик еврозоны растут, несмотря на заявления ЕЦБ о готовности начать сворачивать программу денежного стимулирования. То есть пока крайняя осторожность ЕЦБ в этом вопросе приносит успех читать на WSJ.com

Индустрия

ExxonMobil и OFAC спорят, нарушала ли компания антироссийские санкции. ExxonMobil подала в суд на минфин США, оспаривая наложение штрафа в $2 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Jaguar Land Rover открывает завод двигателей в Китае, свой первый за пределами Великобритании читать на FT.com

Энергоресурсы

Schlumberger договорилась о покупке 51% акций Eurasia Drilling Companyчитать на FT.com

Цены на нефть несколько подросли в пятницу благодаря признакам того, что ее запасы в мире все-таки сокращаются читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы обратили свои взоры от американского к европейскому фондовому рынку. Приток в фонды континентальных акций – наивысший со времени победы Макрона на выборах читать на FT.com

Безостановочный рост фондового рынка США привел к тому, что играющие на понижение инвесторы выкидывают белый флаг: ставки на падение рынка приносят одни убытки, поэтому игроки закрывают короткие позиции читать на WSJ.com

Несколько банковских регуляторов и Комиссия по ценным бумагам и биржам США не успели до окончания срока Барака Обамы разработать и согласовать окончательные правила, которые ограничивали бы бонусы топ-менеджеров банков. После финансового кризиса Белый дом и регуляторы считали это одной из важных задач по недопущению принятия банками чрезмерного риска. Теперь слишком поздно. В планах регуляторов на ближайшие полгода, подготовленных уже при Дональде Трампе, ограничения на вознаграждение банкиров даже не упоминаются читать на WSJ.com

Крупные фонды прямых инвестиций идут в «горячий» сектор платежных решений. Последняя сделка: Blackstone Group и CVC Capital Partners вместе сделали предложение о покупке за $3,8 млрд британской компании по обработке онлайн-платежей Paysafe Group читать на WSJ.comчитать на FT.com

Технологии

Квартальная прибыль Microsoft выросла, во многом благодаря облачному бизнесу читать на WSJ.com

Илон Маск сообщил в Twitter, что получил «устное одобрение правительства» на строительство Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном. Это сообщение и комментарии чиновников порожда.т множество вопросов, ответов на которые нет читать на WSJ.com

Twitter сейчас ограничивает или удаляет в 10 раз больше контента оскорбительного содержания, чем год назад, гораздо активнее используя для этого искусственный интеллект. Но оскорбительные твиты президента Дональда Трампа породили вопросы, насколько четко компания применяет свои же критерии читать на WSJ.com

Потребительский рынок

США запретят своим гражданам ездить в Северную Корею в качестве туристов с августа, говорят туроператоры читать на WSJ.com

Стагнация в секторе потребительских товаров сделала работающие там компании привлекательным объектом для атак инвесторов-активистов: в последние годы несколько хедж-фондов начали скупать акции и требовать изменений в Heinz, Cadbury, Mondelez, PepsiCo, Danone, а теперь взялись за гигантов - Procter & Gamble и Nestlé читать на FT.com

Табачные компании пытаются представлять бездымную продукцию как менее вредную для здоровья. Как ни удивительно, но их поддерживают и поборники здорового образа жизни читать на WSJ.com

Недвижимость

Некоторые инвестфонды считают, что то, что произошло с субстандартными ипотечными облигациями в США, может произойти и с торговыми центрами. Специализированные консультанты тоже выставляют центрам рейтинги надежности, но инвесторы в ходе «полевых исследований» выясняют, что ТЦ все больше не справляются с задачей генерирования стабильного денежного потока от продавцов-арендаторов. Порой первоклассные ТЦ вынуждены пускать на время магазины, торгующие дешевым и низкокачественным товаром. Это еще одно следствие распространения интернет-торговли читать на FT.com

Менеджмент

Топ-менеджеры из того же поколения, что и новый президент Эммануэль Макрон, воодушевленные его победой, готовятся преобразить корпоративную Францию читать на FT.com