США запретили своим гражданам поездки в КНДР

Статуя основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне

Через месяц после смерти американского студента Отто Уормбира, который находился в заключении в КНДР, власти США запретили своим гражданам совершать поездки в Северную Корею. Запрет начнет действовать с 27 июля, сообщили два турагентства в пятницу, 21 июля. По истечении 30-дневного срока паспорт любого гражданина США, направляющегося в КНДР, аннулируется, объявило базирующееся в Китае турагентство Young Pioneer Tours.

Как отмечается на сайте Young Pioneer Tours, турагентство только что получило уведомление о том, что администрация США запретила своим гражданам поездки в Северную Корею. Young Pioneer Tours, услугами которого воспользовался и Отто Уормбир, отказалось от услуг по организации поездок американских туристов в КНДР сразу после известия о кончине американского студента.

Менеджер турагентства Koryo Tours Саймон Кокерелл сообщил в интервью AFP, что посольство Швеции в Пхеньяне, представляющее интересы США, проинформировало его агентство о введенном американскими властями запрете. Кокерелл констатировал, что эта мера фактически означает прекращение американского туризма в Северную Корею.

Госдепартамент США уже давно предостерегал американцев от поездок в КНДР, предупреждая, что они рискуют подвергнуться аресту. 22-летницй Отто Уормбир, скончавшийся в июне, в марте 2016 года был приговорен к 15 годам каторжных работ за попытку вывести из КНДР пропагандистский плакат. Вскоре после вынесения приговора Уормбир впал в кому и был освобожден по "гуманитарным соображениям". Он умер через несколько дней после возвращения в США. Причины его смерти до сих пор не установлены.