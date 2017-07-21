Трейдеры ждут взрывного роста рупии

Трейдеры опционов придерживаются "бычьего настроя" в отношении рупии и делают ставку на то, что индийская валюта может лучше перенести распродажу, когда ведущие центральные банки мира начнут сокращать стимулирование, пишет Bloomberg.

Поскольку дефицит текущего счета значительно сокращается, инфляция находится на рекордно низком уровне, а резервы - на рекордно высоком, Индия менее подвержена риску оттока при повышении ставок за рубежом, считают в Mizuho Bank Ltd. Обстоятельства отличаются от сложившейся в 2013 году ситуации, когда сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США о прекращении стимулирования спровоцировали падение рупии и других валют развивающихся стран.

"Индия находится в совершенно других обстоятельствах и гораздо более защищена, - сказал в интервью Bloomberg экономист Mizuho Bank Вишну Варатан.

Подобный оптимизм отражается на рынке деривативов, где месячные опционы, дающие право продавать рупию, стоят на 72 б.п. больше, чем опционы на покупку. 5 июля эта разница составляла 116 б.п. и была максимальной с декабря. Отношение опционов пут к опционам колл снизилось на 25 б.п. в этом месяце, что стало максимальным снижением с марта. Для сравнения: это отношение снизилось на 4 б.п. для китайского юаня и на 12 б.п. для южнокорейской воны.

Rand Merchant Bank, чьи прогнозы по рупии в опросах Bloomberg были наиболее точными в прошедшем квартале, повысил свой прогноз до 64 за доллар к концу года. Mizuho ожидает, что индийская валюта укрепится до 63 за доллар ко второй половине следующего года, а по итогам 2017 года продемонстрирует первый за семь лет годовой рост. Рупия укрепилась на 0,2% до 64,3225 за доллар в пятницу.

Индийская валюта выросла на 5,6% по отношению к доллару США в этом году, и ее месячная волатильность на этой неделе упала до самого низкого уровня с февраля 2008 года, в то время как политика премьер-министра Нарендры Моди привлекает глобальные фонды. Объем вложений зарубежных инвесторов в индийские облигации и акции в этом году увеличился примерно на $29 млрд рупий.