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Президент ФРГ подписал закон о "браке для всех"
13:29 21.07.2017 |
Однополые пары в Германии смогут заключать "брак для всех" с октября нынешнего года. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 20 июля подписал соответствующий закон. Об этом в пятницу, 21 июля, в Берлине сообщила представительница канцелярии федерального президента.
В ближайшие дни документ будет опубликован в Федеральном вестнике законов. В соответствии с действующими правилами закон вступает в силу в первый день третьего месяца после обнародования.
Парламент Германии 30 июня одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. За проголосовали 393 депутата, против - 226, четыре парламентария воздержались. Законопроект был предложен еще два года назад бундесратом - палатой федеральных земель.
С 2001 года и до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они до недавнего времени не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и до сих пор не могли усыновлять детей.
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