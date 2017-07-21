Экономика КНДР выросла максимально с 1999 года

Экономика Северной Кореи выросла в 2016 г. самыми быстрыми темпами с 1999 г., чему способствовало восстановление после засухи 2015 г., пишет Bloomberg. Военные расходы, в том числе на испытания ядерного оружия и ракет, также способствовали росту и усилили напряженность в регионе.

Валовой внутренний продукт (ВВП) КНДР вырос на 3,9% по сравнению с предыдущим годом согласно оценке Банка Кореи. Расширение было сосредоточено в горнодобывающей промышленности, производстве и коммунальных услугах, таких как поставки электроэнергии, газа и воды. Доход на душу населения в Северной Корее оценивался в 1,46 млн вон ($1,3 тыс), или около 4,5% от дохода у южного соседа.

Сравнение роста Южной и Северной Кореи

Банк Кореи заявил, что оценивает экономический рост Северной Кореи, используя необработанные данные, собранные соответствующими организациями, такими как разведывательное агентство и министерство унификации. Расчет имеет пределы, при этом Банк Кореи использует южнокорейские данные, такие как цены, чтобы заменить неизвестную информацию.

Ракеты Северной Кореи и разработка оружия массового уничтожения оцениваются как инвестиции и производство, а также поддержка роста ВВП, сказал Шин Сын-чеол, сотрудник департамента экономической статистики Банка Кореи. Шин сказал, что испытания ракет могут быть включены в государственные расходы.

Расширение произошло, несмотря на все более жесткие санкции, введенные международным сообществом, поскольку Север совершенствует испытания ракет и ядерного оружия. В ноябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию по ужесточению санкций против Пхеньяна, включая сокращение экспорта угля, после того как северокорейский режим провел свои четвертые и пятые ядерные испытания.

Правительство Южной Кореи также вышло из индустриального парка Gaeseong в начале 2016 г. Объект был ключевым источником иностранного капитала для Севера. Штрафы не удержали Северную Корею, которая заявила, что в этом месяце успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Количество запусков ракет и ядерных испытаний в КНДР

На долю Китая приходилось 93% торговли Северной Кореи в 2016 г., говорится в отдельном заявлении Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям в Сеуле. Согласно данным агентства общий объем торгов Пхеньяна в прошлом году увеличился на 4,7% и составил $6,55 млрд.

Добыча полезных ископаемых в то же время увеличилась на 8,4%, в основном за счет добычи угля и свинца. Промышленное производство увеличилось на 4,8%.

Производство коммунальных услуг подскочило на 22,3%, что является самым большим ростом, с тех пор как Банк Кореи начал выпускать данные в 1990 г., что обусловлено увеличением объема воды и тепловой мощности.