Девять импичментов и восемь жен. Чем прославился южноафриканский приятель Путина

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Партнер России по выстраиванию незападного экономического полюса президент ЮАР Джейкоб Зума - человек веселый и жизнерадостный. Только соотечественники не понимают его юмора.

Президента ЮАР Джейкоба Зуму обвиняют в получении взяток, в том числе и от России, а также в сексуальных преступлениях. Чтобы не оказаться тюрьме, он готовит себе в преемники бывшую жену и поощряет убийства белых фермеров

Девятая попытка объявить вотум недоверия президенту Южно-Африканской Республики должна состояться 3 августа. Все предыдущие подобные начинания проваливались из-за большинства в парламенте (сейчас 249 мандатов из 400) президентской партии - Африканский национальный конгресс (АНК). Вполне возможно, что и в этот раз все закончилось бы также, если бы голосование состоялось 18 апреля (как планировалось ранее). Но оппозиция потребовала тайного голосования по этому вопросу, вполне резонно предполагая, что президент достал уже и значительную часть своих однопартийцев. Хотя бы тем, что его политика сказывается на рейтингах АНК: в прошлом году партия на муниципальных выборах потеряла около 8% голосов. И чуть не лишилась контроля над Йоханнесбургом - самым большим городом страны, называемым также ее экономической столицей. Вследствие чего политика президента перестала устраивать не только борцов с коррупцией, но и коррупционеров, теряющих денежные потоки.

И оппозиция уже добилась определенных успехов. В начале июля конституционный суд постановил, что регламент парламента наделяет спикера полномочиями для объявления голосования тайным. Окончательно этот вопрос решится во второй половине июля после внутрипарламентских консультаций.

Нынешний политический кризис начался после решения президента отправить в отставку авторитетного министра финансов Правина Гордхана и его заместителя за "несанкционированную" поездку в США. Это случилось 30 марта, стразу же потянув за собой падение и так не особо высокого курса южноафриканского рэнда на 2,5% вкупе со снижением агентствами Standard&Poor's и Fitch рейтинга страны до "спекулятивного" (одного из самых низких) уровня. Население также не особо поверило обвинениям сторонников президента в адрес экс-министра в неповиновении и даже в заговоре, следствием чего стали массовые манифестации, самая большая из которых (стотысячная) состоялась 12 апреля. Но больше всего вдохновляет оппозицию то, что несогласие с действиями своего лидера высказали и видные деятели АНК - член исполнительного комитета партии Джоэл Нетшитенз и даже вице-президент Сирил Рамафоса. Последний заявил, что прямо "сказал президенту, что не согласен с ним". Таким образом, шансы на успешный импичмент при тайном голосовании действительно возрастают.

Тем более, что аргументов против действующего президента достаточно. Тут и замедление экономического роста с рекордной безработицей, в результате чего половина населения страны считается бедными, и попытки по зимбабвийскому сценарию "раскулачить" белых фермеров в пользу чернокожих, вылившиеся в убийства или пытки более 1,5 тыс. и миграцию половины из 60 тыс. белых фермеров (по мнению многих экспертов, именно за несогласие с этой политикой президента, которая, как и в стране "вечного Мугабе", может привести к краху сельского хозяйства, и был уволен министр финансов). Ну и, конечно же, коррупционные скандалы, которые преследуют руководство ЮАР почти столь же интенсивно, как и руководство Бразилии - еще одного партнера России и Китая по БРИКС (пятый член объединения - Индия - при этом активно дрейфует на Запад).

Не так давно Джейкоб Зума был вынужден вернуть в госказну полмиллиона евро, которые суд признал незаконными тратами на ремонт частной резиденции президента. Необходимость выделения на эти цели 15 млн евро обосновывались соображениями усиления безопасности первого лица государства. Но если вертолетная площадка еще как-то вписывалась в данный критерий, то постройка нового бассейна вполне обоснованно вызвала у суда сомнения. Все это происходило на фоне постоянных публикаций прессы о связях Зумы с крупнейшим олигархическим семейством Гупта, которое влияло даже на назначения высокопоставленных чиновников. А в конце прошлого месяца южноафриканский суд аннулировал межправительственное соглашение с Россией о строительстве атомных электростанций. И Зума был вынужден рассказывать, что суд вынес такое решение из-за сырости документа, а вовсе не из-за того, что он получил взятку от "Росатома", в интересах которого весь проект строительства южноафриканских АЭС и продвигался (развитие скандала, тем более на фоне расследования обстоятельств участия компании Siemens в поставках турбин в оккупированный Крым, может усилить в глазах мировой экономической общественности "токсичность" бизнес-связей с Кремлем).

Но, видимо, Джейкоб Зума пока не настроен особо переживать по поводу обвинений в коррупции. Ведь они не только не привели к успеху восемь предыдущих попыток импичмента, но даже не помешали ему стать президентом ЮАР в 2009 г. (в 2005 г. Зума лишился поста вице-президента как раз из-за очередного коррупционного скандала, а его советника "упрятали" на 15 лет).

Во-первых, он полагается-таки на "сплоченность партийных рядов" АНК, которому отставка лидера с поста президента может грозить дальнейшим снижением рейтинга. Во-вторых, хочет поставить во главе партии, а потом и страны свою бывшую жену Нкосазану Дламини-Зума, занимавшую в разное время посты министра здравоохранения, министра иностранных дел, министра внутренних дел, а также пост председателя Африканского союза (бывшая Организация африканского единства). Критики утверждают, что хотя сама госпожа Дламини-Зума в коррупции не обвинялась, но, во-первых, есть вопросы к ее окружению, а во-вторых, она "остается наиболее предпочтительным для Зумы кандидатом, так как она по нормам культуры будет считать себя обязанной защищать его".

Но если Джейкоб Зума не увидит перспективного защитника в бывшей жене, у него еще останется немного времени, чтобы вырастить преемника из сопровождавшей его на саммит "Большой двадцатки" Бонги Нгема-Зума - одной из пяти нынешних жен, ранее занимавшей высокие посты в финсекторе страны (если, конечно, он сможет избежать импичмента). Ведь, несмотря на критику, Зума продолжает следовать зулусской традиции многоженства. И даже, вероятно, желал бы увеличения своего "гарема". В любом случае, ведет он себя как сексуальный хищник. Подозревают, что у него есть не только 18 официальных детей, но и еще четверо внебрачных, а кроме того, в 2006 г. 64-летнего Зуму судили за изнасилование 31-летней ВИЧ-инфицированной дочери его друга.

Будущему президенту, занимавшему в то время пост председателя национального совета по борьбе со СПИДом, удалось убедить суд, что секс был по "взаимному согласию", да еще и по инициативе потерпевшей. Последняя с вердиктом не согласилась и в 2007-м году попросила политического убежища в Голландии, где его и получила. Наибольшее внимание СМИ тогда привлекли слова Зумы о том, что он знал о том, что женщина является носителем ВИЧ, но презервативом не воспользовался из-за его отсутствия, а чтобы самому не заразиться, сразу же принял душ. Мало того, что это "подмывало" его версию о "взаимном согласии", но еще и вызвало бурю критики, ведь именно секс без презерватива считается главной причиной распространения ВИЧ в Африке (ЮАР в то время занимала второе место в мире по распространению этой болезни). Однако эти обвинения также не помешали Джейкобу Зуме вскорости возглавить страну.

За годы его правления крупнейшая на континенте экономика откатилась от 5% роста середины прошлого десятилетия до 0,5% падения в прошлом году (после начала протестов из-за увольнения министра финансов центробанк страны понизил прогноз роста экономики на текущий год с 1,2 до 1%). Увеличивается бюджетный дефицит, а государственный долг уже составляет 50,7% ВВП. Уровень безработицы составил около 27%.

Этому, конечно, «помогали» и внешние факторы типа затяжного спада в мировой торговле после кризисных 2008-2009 годов, снижения мировых цен на сырье, ослабление китайского спроса на южноафриканское сырье, а также засуха - сильнейшая за последнее столетие.

Однако оппозиция считает, что погрязшему в коррупционных и сексуальных скандалах президенту просто некогда выводить страну из кризиса. И желание отправить его на отдых породило «немыслимую коалицию» из представляющего белую буржуазию «Демократического альянса» и отколовшихся от АНК «Борцов за экономическую свободу» - черных левых радикалов-популистов (они себя именуют марксистами-ленинцами, а СМИ их называют троцкистами). В случае углубления раскола в правящей партии, их намерение вполне может реализоваться.

Но и президент со сторонниками не сидит сложа руки и борется за свое политическое выживание. Они продолжают «гнуть линию» на то, что нищета более чем половины населения страны вызвана несправедливым распределением ресурсов между представителями рас. По их словам, десятипроцентное белое меньшинство владеет 90% богатств ЮАР, что требует немедленного «справедливого» перераспределения. На это направлены некоторые законодательные инициативы. Они предусматривают не только вышеупомянутое «раскулачивание» белых фермеров, при котором, по словам Зумы, «там, где это необходимо и неизбежно, это может включать экспроприацию без компенсации». Но и перераспределение активов в других отраслях экономики.

И видя, что его действиям начинают оказывать все больше сопротивления не только оппозиция, но и однопартийцы, что может-таки закончиться импичментом, 19 июля Зума призвал молодежь быть радикальной в достижении своих целей. Впрочем, сторонники президента и без таких призывов нередко ведут себя как типичные гопники - каковыми, собственно, и являются.

Так что крымчанам не стоит видеть в южноафриканских потенциальных участниках конкурса по водолазному многоборью (2-9 августа) предвестников их грядущего выхода из международной изоляции. Выйти отдута они смогут только через Украину. А ЮАР вполне может присоединиться к другим участникам состязаний - Венесуэле, Ирану, России, Сирии - в клубе международных парий.

Украинским дипломатам надо бы обратить внимание (свое и партнеров) на возможное участие южноафриканских военных в соревнованиях на территории незаконно аннексированной АРК. Еще есть время отвратить нашего нового поставщика антрацита от этого неверного шага. А то потом с теми же закупками южноафриканского угля скандалов не оберешься («Может Кремль для этого подопечных Зумы и пригласил?» - подумают, наверное, конспирологи).

Впрочем, независимо от того, как у Зумы пойдут дела в дальнейшем, он, безусловно, является ярким примером того, насколько специфических друзей подыскивает себе Москва. Что, впрочем, и неудивительно: "скажи мне, кто твой друг...".