МВФ одобрил очередной кредит Греции на 1,6 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг принял принципиальное решение одобрить выделение нового кредита для Греции в размере 1,6 млрд евро, говорится в сообщении фонда.

Детали и условия предоставления кредита еще предстоит согласовать. МВФ подчеркивает, что деньги будут переданы Афинам только в том случае, если эксперты организации сочтут, что Греция в состоянии справиться с долговой нагрузкой.

Еще одним условием является смягчение долгового бремени Греции странами Евросоюза.

Госдолг Греции в последние 10 лет превышает 170% ВВП, а в текущем году, как ожидается, достигнет 179% ВВП.

По оценкам экспертов МВФ, даже в случае реализации Грецией всех обещанных реформ ее госдолг составит около 150% ВВП к 2030 году, а затем станет неуправляемым. ЕС может помочь Греции справиться с долговой нагрузкой за счет продления льготных периодов, увеличения сроков выданных кредитов и отсрочки процентных платежей, говорится в докладе фонда, приложенном к решению о выделении средств.

В июне Еврогруппа согласилась выделить Афинам новые транши в рамках третьей программы помощи на сумму 8,5 млрд евро. После этого решения американское кредитное агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень - с "Caa3" до "Caa2".