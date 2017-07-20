В руководстве крупнейшего банка Германии заявили о необходимоcти подготовки к тому, что власти Великобритании и Европейского союза не смогут достичь полноценного торгового соглашения перед выходом страны из состава блока.

Об этом сообщили в агентстве "Блумберг" со ссылкой на видеообращение гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана к сотрудникам компании.

"Необходимо обговорить и согласовать большое количество деталей, в зависимости от такого, какими окажутся новые правила и нормы. Мы постараемся минимизировать последствия от этих изменения для наших клиентов и сотрудников, но в итоге определенные позиции будут либо перемещены, либо добавлены в подразделении во Франкфурте. Большая часть финансовых операций в будущем будет проводиться во Франкфурте.

Нам необходимо учитывать "умеренно худший" сценарий, а не самый худший. Худший сценарий всегда оказывается хуже, чем можно представить".

Крупнейшие банки и различные финансовые компании не стали дожидаться итогов начавшихся переговоров между властями Британии и ЕС и уже ведут активную подготовку к переезду из Лондона после выхода Великобритании из состава блока, для того чтобы сохранить доступ к рынку финансовых услуг Европы на прежних условиях.

За последнее время о размещении своих основных европейских подразделений во Франкфурте уже объявили Standard Chartered, Nomura Holdings, Sumitomo Mitsui Financial, Daiwa Securities. По данным источников "Блумберг", американские банки Morgan Stanley и Citigroup также выбрали Франкфурт в качестве основного торгового подразделения в Европе.