Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава МИД ФРГ объявил о мерах немецкого правительства в ответ на арест турецкими властями гражданина Германии
19:55 20.07.2017 |
Многие турецкие пляжи уже пустуют
Начало пресс-конференции прервавшего свой отпуск министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), которая была назначена на четверг, 20 июля, несколько раз переносили. Журналистов позвали к 10 утра, потом им предложили подождать полчаса, потом - еще полчаса.
Все это время Габриэль, скорее всего, общался по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), обсуждая с ней меры немецкого правительства в ответ на арест в Стамбуле гражданина Германии, берлинского фотографа и правозащитника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Турецкие власти обвиняют его в поддержке вооруженной террористической группировки.
Анкара и европейские ценности
В зал для пресс-конференций на третьем этаже МИД ФРГ Габриэль вошел только в начале двенадцатого и сразу подтвердил предположение журналистов. Он добавил, что все, что они сейчас услышат, согласовано не только с главой правительства ФРГ, но и с кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах 24 сентября Мартином Шульцем (Martin Schulz).
Прежде, чем перечислить ответные меры Германии, министр еще раз изложил подробности ареста немецкого правозащитника, подчеркнув, что Штойдтнер - не эксперт по Турции, что приехал в эту страну, возможно, впервые, что никогда ничего о ней не писал и действия турецких властей не критиковал.
"Выдвинутые против него обвинения, - констатировал Габриэль, - совершенно очевидно необоснованные и притянуты за уши". Кроме Штойдтнера в турецких следственных изоляторах по-прежнему находятся еще восемь граждан ФРГ, арестованных после попытки государственного переворота год назад. Всех их Габриэль считает лишенными свободы "неадекватно и неправомерно".
Говоря о германо-турецких отношениях в последние десятилетия, министр отметил, что даже в трудные периоды обе страны хотели оставаться партнерами, искать пути выхода из кризисов, решать проблемы, причем, на основе европейских принципов и ценностей, так как турецкие лидеры видели себя частью европейской семьи народов. Теперь, однако, ситуация изменилась.
"Тот, кто увольняет со службы сотни тысяч чиновников, военнослужащих и судей, сажает в тюрьмы десятки тысяч людей, включая депутатов, журналистов и правозащитников, экспроприирует собственность, закрывает сотни СМИ, огульно обвиняет десятки немецких фирм в поддержке террористов, ратует за восстановление смертной казни, тот, очевидно, хочет повернуть колесо истории вспять", - заявил Габриэль. По его словам, Анкара изменила и европейским ценностям, и тем принципам, на которых зиждется НАТО.
В Турцию - только на свой страх и риск
Арест Петера Штойдтнера и выдвинутые против него явно надуманные обвинения переполнили чашу терпения Берлина, который долго не предпринимал ничего в ответ на выходки турецкого президента - и в надежде на его благоразумие, и из нежелания сжигать мосты, и с оглядкой на миллионы жителей Германии турецкого происхождения.
Участь Штойдтнера, заявил Габриэль, может постичь любого немецкого гражданина в Турции, а потому он распорядился соответствующим образом адаптировать на сайте МИД ФРГ информацию о поездках в эту страну. Формальной рекомендации воздержаться от поездок в Турцию, на основании которой туристы могут отказаться от заранее забронированной поездки, на сайте ведомства по-прежнему нет. Но с 20 июля МИД ФРГ рекомендует всем немцам, приезжающим в Турцию на отдых или по делам, вносить свои имена в специальные списки в дипломатических представительствах ФРГ. Немецкий МИД также предупреждает, что если турецкие власти задержат граждан Германии, им не гарантирована консульская защита, что рискуют те, кто поддерживает контакт с местными жителями, подозреваемыми в связях с путчистами или террористами, что в турецком полицейском участке без суда и следствия немцев могут содержать до 14 суток, а в следственном изоляторе - до пяти лет.
Такие сведения явно отобьют у многих жителей Германии охоту проводить отпуск на турецких пляжах. Немцы и без этого стали реже ездить в Турцию. Если в рекордном для турецкой туристической отрасли 2015 году в стране отдохнули 5,6 миллиона немцев, то в 2016-м их было уже только четыре миллиона. В текущем будет еще меньше. А ведь туризм - существенный источник доходов Анкары.
Программа "Гермес" под вопросом
Болезненными для турецкой экономики станут и другие меры, на которых настаивает министр иностранных дел ФРГ с согласия канцлера.
"Никому нельзя советовать делать инвестиции в стране, в которой более нет правовой безопасности, где есть случаи экспроприации, а абсолютно безупречные фирмы обвиняются в близости к террористам", - заявил Габриэль на пресс-конференции.
По сообщению еженедельника Die Zeit, турецкие власти несколько недель назад передали немецким правоохранительным органам список, в котором перечислены те, кого Анкара считает пособниками террористов. Среди 68 имен - не только граждане Германии, но и некоторые немецкие фирмы, в том числе, такие крупные, как Daimler и BASF.
Одним лишь призывом воздержаться от инвестиций в Турции Габриэль не ограничился. "Я не вижу дальнейшей возможности предоставлять правительственные гарантии на капиталовложения немецких фирм в Турции", - заявил он, имея в виду немецкую государственную программу "Гермес", страхующую сделки коммерсантов из ФРГ с партнерами в других странах от политических рисков.
Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) уже настраивается на существенный спад экспорта в Турцию и немецких инвестиций в ее экономику. "В сложившейся ситуации ни одной фирме нельзя посоветовать делать капиталовложения, - заявил представитель BDA Андре Шварц (Andre Schwarz). - Утрата доверия колоссальна, а доверие в бизнесе - это самое главное".
Турция занимает 15 место в списке основных зарубежных партнеров ФРГ. В 2016 году Германия поставила Турции товаров на 22 миллиарда евро. Главные статьи немецкого экспорта в Турцию - автомобили и запчасти к ним, станки и оборудование, товары химической промышленности. Импорт (15,4 миллиарда, 16-е место) - главным образом текстиль, одежда, а также - с большим отрывом - комплектующие для автомобильной промышленности и продукты питания.
Ставит Берлин под сомнение и те немалые средства, которые ежегодно получает Анкара из бюджета ЕС в соответствии с программой помощи кандидатам на вступление в Евросоюз, которым Турция по-прежнему является. Правительство Германии само по себе не может аннулировать эту программу, но Габриэль пообещал "в ближайшие дни и недели" обсудить эту тему с партнерами по ЕС.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повышенные продажи доллара на межбанке 20 июля финансисты назвали ситуативными
|США оштрафовали ExxonMobil на 2 млн долларов за сделки с главой "Роснефти" Сечиным
|Требование МВФ о земельной реформе в Украине отсрочено - представитель МВФ
|Требованиями 4-го пересмотра программы EFF являются пенсионная реформа, приватизации и борьба с коррупцией - МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Deutsche Bank готовится к "жесткому" выходу Британии
|Глава МИД ФРГ объявил о мерах немецкого правительства в ответ на арест турецкими властями гражданина Германии
|США оштрафовали ExxonMobil на 2 млн долларов за сделки с главой "Роснефти" Сечиным
|Драги заявил о сохраняющейся необходимости стимулов в еврозоне
|Компании Японии хотят повысить пенсионный возраст
|ЕЦБ не стал менять процентные ставки, сохранил объем QE на 60 млрд евро в месяц
Это интересно
|Первый пикап Mercedes-Benz: пружинная подвеска и дизельный V6
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка
|ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек
|Хакер похитил почти $8 млн в криптовалюте, подменив адрес Ethereum-кошелька, на который отправлялись деньги во время ICO
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160