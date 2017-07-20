Глава МИД ФРГ объявил о мерах немецкого правительства в ответ на арест турецкими властями гражданина Германии

Многие турецкие пляжи уже пустуют

Начало пресс-конференции прервавшего свой отпуск министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), которая была назначена на четверг, 20 июля, несколько раз переносили. Журналистов позвали к 10 утра, потом им предложили подождать полчаса, потом - еще полчаса.

Все это время Габриэль, скорее всего, общался по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), обсуждая с ней меры немецкого правительства в ответ на арест в Стамбуле гражданина Германии, берлинского фотографа и правозащитника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Турецкие власти обвиняют его в поддержке вооруженной террористической группировки.

Анкара и европейские ценности

В зал для пресс-конференций на третьем этаже МИД ФРГ Габриэль вошел только в начале двенадцатого и сразу подтвердил предположение журналистов. Он добавил, что все, что они сейчас услышат, согласовано не только с главой правительства ФРГ, но и с кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах 24 сентября Мартином Шульцем (Martin Schulz).

Прежде, чем перечислить ответные меры Германии, министр еще раз изложил подробности ареста немецкого правозащитника, подчеркнув, что Штойдтнер - не эксперт по Турции, что приехал в эту страну, возможно, впервые, что никогда ничего о ней не писал и действия турецких властей не критиковал.

"Выдвинутые против него обвинения, - констатировал Габриэль, - совершенно очевидно необоснованные и притянуты за уши". Кроме Штойдтнера в турецких следственных изоляторах по-прежнему находятся еще восемь граждан ФРГ, арестованных после попытки государственного переворота год назад. Всех их Габриэль считает лишенными свободы "неадекватно и неправомерно".

Говоря о германо-турецких отношениях в последние десятилетия, министр отметил, что даже в трудные периоды обе страны хотели оставаться партнерами, искать пути выхода из кризисов, решать проблемы, причем, на основе европейских принципов и ценностей, так как турецкие лидеры видели себя частью европейской семьи народов. Теперь, однако, ситуация изменилась.

"Тот, кто увольняет со службы сотни тысяч чиновников, военнослужащих и судей, сажает в тюрьмы десятки тысяч людей, включая депутатов, журналистов и правозащитников, экспроприирует собственность, закрывает сотни СМИ, огульно обвиняет десятки немецких фирм в поддержке террористов, ратует за восстановление смертной казни, тот, очевидно, хочет повернуть колесо истории вспять", - заявил Габриэль. По его словам, Анкара изменила и европейским ценностям, и тем принципам, на которых зиждется НАТО.

В Турцию - только на свой страх и риск

Арест Петера Штойдтнера и выдвинутые против него явно надуманные обвинения переполнили чашу терпения Берлина, который долго не предпринимал ничего в ответ на выходки турецкого президента - и в надежде на его благоразумие, и из нежелания сжигать мосты, и с оглядкой на миллионы жителей Германии турецкого происхождения.

Участь Штойдтнера, заявил Габриэль, может постичь любого немецкого гражданина в Турции, а потому он распорядился соответствующим образом адаптировать на сайте МИД ФРГ информацию о поездках в эту страну. Формальной рекомендации воздержаться от поездок в Турцию, на основании которой туристы могут отказаться от заранее забронированной поездки, на сайте ведомства по-прежнему нет. Но с 20 июля МИД ФРГ рекомендует всем немцам, приезжающим в Турцию на отдых или по делам, вносить свои имена в специальные списки в дипломатических представительствах ФРГ. Немецкий МИД также предупреждает, что если турецкие власти задержат граждан Германии, им не гарантирована консульская защита, что рискуют те, кто поддерживает контакт с местными жителями, подозреваемыми в связях с путчистами или террористами, что в турецком полицейском участке без суда и следствия немцев могут содержать до 14 суток, а в следственном изоляторе - до пяти лет.

Такие сведения явно отобьют у многих жителей Германии охоту проводить отпуск на турецких пляжах. Немцы и без этого стали реже ездить в Турцию. Если в рекордном для турецкой туристической отрасли 2015 году в стране отдохнули 5,6 миллиона немцев, то в 2016-м их было уже только четыре миллиона. В текущем будет еще меньше. А ведь туризм - существенный источник доходов Анкары.

Программа "Гермес" под вопросом

Болезненными для турецкой экономики станут и другие меры, на которых настаивает министр иностранных дел ФРГ с согласия канцлера.

"Никому нельзя советовать делать инвестиции в стране, в которой более нет правовой безопасности, где есть случаи экспроприации, а абсолютно безупречные фирмы обвиняются в близости к террористам", - заявил Габриэль на пресс-конференции.

По сообщению еженедельника Die Zeit, турецкие власти несколько недель назад передали немецким правоохранительным органам список, в котором перечислены те, кого Анкара считает пособниками террористов. Среди 68 имен - не только граждане Германии, но и некоторые немецкие фирмы, в том числе, такие крупные, как Daimler и BASF.

Одним лишь призывом воздержаться от инвестиций в Турции Габриэль не ограничился. "Я не вижу дальнейшей возможности предоставлять правительственные гарантии на капиталовложения немецких фирм в Турции", - заявил он, имея в виду немецкую государственную программу "Гермес", страхующую сделки коммерсантов из ФРГ с партнерами в других странах от политических рисков.

Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) уже настраивается на существенный спад экспорта в Турцию и немецких инвестиций в ее экономику. "В сложившейся ситуации ни одной фирме нельзя посоветовать делать капиталовложения, - заявил представитель BDA Андре Шварц (Andre Schwarz). - Утрата доверия колоссальна, а доверие в бизнесе - это самое главное".

Турция занимает 15 место в списке основных зарубежных партнеров ФРГ. В 2016 году Германия поставила Турции товаров на 22 миллиарда евро. Главные статьи немецкого экспорта в Турцию - автомобили и запчасти к ним, станки и оборудование, товары химической промышленности. Импорт (15,4 миллиарда, 16-е место) - главным образом текстиль, одежда, а также - с большим отрывом - комплектующие для автомобильной промышленности и продукты питания.

Ставит Берлин под сомнение и те немалые средства, которые ежегодно получает Анкара из бюджета ЕС в соответствии с программой помощи кандидатам на вступление в Евросоюз, которым Турция по-прежнему является. Правительство Германии само по себе не может аннулировать эту программу, но Габриэль пообещал "в ближайшие дни и недели" обсудить эту тему с партнерами по ЕС.