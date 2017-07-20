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Компании Японии хотят повысить пенсионный возраст
16:42 20.07.2017 |
Более половины японских компаний планируют повысить пенсионный возраст для своих сотрудников, что, по их мнению, позволит уменьшить нехватку рабочей силы в стране и использовать опыт ветеранов, согласно данным опроса Reuters.
Большинство японских компаний требуют, чтобы работники, работающие полный рабочий день, уходили на пенсию в 60 лет, имея возможность провести еще пять лет при условии сокращения заработной платы и ухудшения условий труда.
Эта система является краеугольным камнем традиционной структуры занятости для сотрудников, которые живут своей работой, начиная с окончания учебного заведения до выхода на пенсию.
Тем не менее, сокращение и старение населения Японии заставляет менять эти правила. Правительство намерено повысить пенсионный возраст выхода на пенсию до 65 к 2025 году, чтобы оставить больше людей в рабочей силе и уменьшить давление на сокращающуюся налоговую базу на фоне удорожания социального обеспечения.
Компании, включая Suntory Holdings и ритейлера Aeon Co Ltd, уже повысили пенсионный возраст до 65 лет для сотрудников, которые хотят продолжить работу. Другие планируют вскоре последовать этому примеру.
"Мы решили повысить пенсионный возраст, чтобы укрепить наши конкурентные преимущества и повысить эффективность за счет использования опытных работников", - сказал Кейсуке Такемасу, менеджер по кадрам в Suntory. "Несомненно, японские компании должны думать о занятости выше 65 лет".
Политика дала работнику Акира Ямаучи мотивацию попробовать что-то новое. После 30 лет продаж и в 50 с чем-то лет он попросил перевести его отдел кадров.
"Когда я понял, что у меня было около 10 лет полной занятости, я осмелился поменять свою карьеру", - сказал Ямаучи, которому сейчас 60 лет, и у него уже есть четверо внуков. "Если бы пенсионный возраст равнялся 60 годам, я бы этого не сделал".
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