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Драги заявил о сохраняющейся необходимости стимулов в еврозоне
16:02 20.07.2017 |
Экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах, заявил глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.
При этом он отметил, что риски для роста экономики в еврозоне в целом сбалансированы, а статистика подтверждает укрепление экономики. Одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ, сказал председатель ЕЦБ. Базовая инфляция в регионе остается низкой, в ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает ее сохранения на этом уровне, но в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться.
Он подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) ЕЦБ будет сохранена на уровне 60 млрд евро в месяц как минимум до конца декабря. При необходимости ЕЦБ готов расширить объемы и продлить сроки QE, сообщил М.Драги. Программа будет действовать до тех пор, пока Центробанк не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.
Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне и после завершения QE, пообещал глава ЕЦБ.
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