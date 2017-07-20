Китай наказал 210 тысяч чиновников за коррупцию Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88505

Дисциплинарные наказания в Ките за первое полугодие 2017 г. получили 210 тыс. чиновников, заявили в Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) Коммунистической партии Китая.

Глава комиссии ранее заявил, что политическая культура партии остается нездоровой, поэтому с этим необходимо продолжать бороться.

Чиновники в основном подверглись наказанию за нарушение партийного кодекса поведения в компартии КНР. В частности, наказаниям подверглись 38 руководителей глав китайских провинций и министров. Главы округов, на которые делятся провинции, в количестве 1 тыс. человек также получили наказание.

При этом за первое полугодие 2016 г. были наказаны 163 тыс. чиновников, а за весь год - 415 тыс. человек.

Отмечается, что антикоррупционная кампания, которая началась с возвращением Си Цзиньпина в качестве главы КНР в 2012 г., получила активное развитие. Эксперты считают, что это связано с рядом событий, среди которых встреча руководства страны, намеченная на август текущего года, а также съезд Компартии Китая предстоящей осенью.

Глава ЦКПД Ван Цишань также заявил, что кампания против коррупции будет усилена, поскольку проблемы в этом плане сохраняются даже после пяти лет напряженной антикоррупционной борьбы.

По его словам, обнаруженные в ходе инспекций проблемы отражают ослабление партийного лидерства и недостатки по укреплению дисциплины. Он также обвинил некоторых членов партии в политическом нигилизме, поскольку они воспринимают заявления о руководящей роли партии как пустые лозунги.