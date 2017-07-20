ЕЦБ не стал менять процентные ставки, сохранил объем QE на 60 млрд евро в месяц

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки по итогам июльского заседания, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экспертов.

Процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Также ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении центробанка.

На рынках нарастают ожидания судьбоносных решений ЕЦБ на осенних заседаниях: инвесторы и аналитики рассчитывают, что с сентября центробанк еврозоны начнет публиковать exit strategy для QE. Большинство экономистов считают, что ЕЦБ начнет сокращать выкуп активов с января 2018 года и весь процесс займет девять месяцев.

Между тем сейчас внимание сконцентрировано на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая стартует в 15:30 EET.

М.Драги и его коллеги стремятся избежать негативной реакции рынков на внезапные действия ЕЦБ, поэтому они постараются как можно лучше подготовить почву для нормализации денежно-кредитной политики.

В конце июня М.Драги выступил на конференции в Синтре (Португалия), заявив об "усилении и расширении" восстановления экономики еврозоны. Он не указал на какой-то определенный сдвиг позиций ЕЦБ и не говорил о том, когда планируется начать сворачивание стимулирующих программ, однако дал понять, что преждевременный отказ от стимулов будет контрпродуктивным. Рынки тогда бурно отреагировали на его речь: курс евро активно рос, а цены облигаций снижались. Неожиданные ответные шаги трейдеров позволили предположить, что некоторые участники рынка по-прежнему не готовы к прекращению стимулирующих мер, которые, по мнению ЕЦБ, сыграли значительную роль в восстановлении экономического подъема в еврозоне.

После завершения заседания ЕЦБ курс евро к доллару США упал на 0,3% к 15:00 EET, до $1,1485, по сравнению с $1,1515 по итогам торгов в среду и $1,1498 перед обнародованием коммюнике. Долларовый индекс ICE повысился на 0,3%, до 95,05 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны Stoxx Europe 600 повысился на 0,1%.