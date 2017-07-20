Ирак намерен увеличить добычу нефти до 5 млн баррелей в день - министр нефти

Ирак намерен увеличить добычу нефти до 5 миллионов баррелей в день, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак продолжает осуществление своих планов по увеличению добычи нефти до 5 миллионов баррелей в день к концу года, включая регион Курдистана", - приводит слова министра агентство Блумберг.

В начале июля аль-Лаиби заявил о том, что Ирак не видит необходимости в увеличении объема сокращения добычи нефти в рамках соответствующего соглашения между странами ОПЕК и рядом не входящих в картель государств (ОПЕК+).

Он также тогда сообщил, что добыча нефти в стране сейчас находится на уровне 4,379 миллиона баррелей в сутки, что чуть выше целевого уровня добычи нефти Ирака по сделке ОПЕК+ - 4,351 миллиона баррелей в день. Объем экспорта "черного золота" Ирака сейчас равен 3,8 миллиона баррелей в день.

Согласно июльскому докладу ОПЕК, Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в июне в месячном выражении на 60,6 тысячи баррелей в день - до 4,502 миллиона баррелей в сутки, таким образом, выполнив свои обязательства по сокращению добычи на 28%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.