Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма

Правительство Турции передало властям ФРГ новый список предполагаемых пособников терроризма, в котором впервые значатся и немецкие фирмы. Об этом в среду, 19 июля, сообщает онлайн-издание газеты Die Zeit, констатируя, что Турция тем самым расширяет выдвигаемые обвинения и вновь ужесточает тон в отношениях с Германией.

Как сообщает издание, в списке, который был передан Федеральному ведомству по уголовным делам еще несколько недель тому назад, значатся 68 юридических и физических лиц. Все они, по утверждению турецких властей, поддерживают связи с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча летом 2016 года.

От концерна до торговца шаурмой

В список попали не только такие крупные немецкие концерны, как Daimler и BASF, но и ночная закусочная, и ларек по продаже шаурмы в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Источники в правительстве ФРГ назвали этот список абсурдным и смехотворным. Ведомство по уголовным делам запросило у турецких властей дополнительную информацию, однако так и не получило ответа.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью еженедельнику Die Zeit заявил, что Анкара передала Германии 4500 досье на предполагаемых сторонников Гюлена, и потребовал от ФРГ "выдать этих террористов Турции". "Пока вы этого не сделаете, Турция будет считать Германию страной, защищающей террористов", - сказал тогда Эрдоган.