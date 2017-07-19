Что будет в Польше после Качиньского

Игорь ИСАЕВ / Деловая столица

Польская оппозиция радикализируется и ищет выход из ловушки, в которую ее загнала ПиС. Однако растут также внепарламентские движения.

"Июльский переворот" и подчинение судебной власти - так польская оппозиция назвала то, что правящая в стране партия "Право и справедливость" (ПиС) сотворила с судебной системой страны.

Как приручить суды

Сейм 12 июля со скоростью звука принял законопроект о Национальном совете судопроизводства, среди прочего предусматривающем прекращение полномочий 15 судей Совета. Согласно проекту их преемников, которых до сих пор избирали сами судьи, будет утверждать Сейм, большинство в котором принадлежит ПиС. Спустя сутки эту норму поддержала верхняя палата парламента, Сенат.

Тогда же депутаты внесли и новый проект - о Верховном суде. Документ предусматривает урезание полномочий действующих членов этого органа, "за исключением тех, на кого укажет министр юстиции (он же с недавних пор и генпрокурор Польши. - И.И.)". Такие действия парламента, нарушающие конституцию, а именно - постулат о независимости судебной власти, вывели на улицы тысячи поляков по всей стране.

Во вторник, правда, президент Анджей Дуда пригрозил, что не подпишет закон о Верховном суде, если парламент не примет его поправки. Однако это - разводка: Дуда, с одной стороны, хочет показать себя не зависящим от ПиС, а с другой - пытается пригасить протест. Так или иначе, ПиС примет проекты, целью которых является установление ее контроля над судебной властью, в том или ином виде.

Протестующие под парламентом и президентским дворцом не верят Дуде, пытавшемуся на камеру изображать суровость по отношению к парламентариям. Тем временем оппозиция бойкотирует парламентское большинство, думая, как понравиться протестующим и что делать в Сейме и Сенате. Оппозиция полагается на протестный потенциал поляков, но, похоже, те все меньше ей доверяют. Протест поляков - по крайней мере, во время написания этого материала - радикализировался, и меньше всего митингующие ищут лидера среди парламентариев.

"Симметристы"

Это слово все чаще звучит в Польше, хоть обозначаемое им настроение не ново. "Симметристы" - это граждане, считающие, что парламентская оппозиция во главе с "Гражданской платформой" ничем не лучше "Права и справедливости". Конфигурации симметрии различны, но большинство сторонников сейчас задаются вопросом: а что после ПиС? Придет "Платформа", у которой все еще неплохие показатели, и просто воспользуется законотворческими плодами предшественников, чтобы утвердить собственную власть? Нет уж, мы в этом помогать не будем.

Сторонники "симметрии" утверждают: поляки все меньше участвуют в выборах из-за низкого качества политики, что и привело к власти ПиС - партию, которая получила 51% мест в Сейме благодаря всего 5,7 млн голосов в 38-миллионной стране.

Противники "симметрии" защищаются: дескать, отрицая низкое качество политики, "симметристы"-интеллектуалы просто не хотят идти в ногу со временем, а потому у них нет шанс на победу среди "широких слоев Ковальских". Таким путем - укоряют "симметристов" - ПиС собирает все больше и больше баллов.

В ожидании польского Макрона

В парламентской оппозиции о том, что будет "после ПиС", стараются не говорить. План-максимум - свергнуть партию Качиньского (непонятно, как, правда, но, скорее всего, с помощью протестующих на улицах); план-минимум - оттянуть как можно дальше голосование о подчинении судов министру и парламенту, долго выступая и дебатируя. В отличие от декабрьского парламентского кризиса оппозиция отказалась даже блокировать трибуну. Последнее о картинке с польской оппозицией говорит лучше любых соцопросов.

Три оппозиционные партии - "Новочесна", "Гражданская платформа" и Польская крестьянская - в воскресенье объявили о координации действий, теперь их представители встречаются дважды в день, проговаривая стратегии и тактики. Во время воскресного митинга оппозиции, на который, по официальным подсчетам, пришли от 5 до 10 тыс. человек, глава "Гражданской платформы" Гжегож Схетына успел сказать, что Ярослав Качиньский и министр юстиции - генпрокурор Збигнев Зёбро - уничтожают независимость польской судебной системы, а потому "оппозиция должна объединиться", и пожелал создать единый "клуб будущего", в частности, общий избирательный список.

Схетына, несомненно, опытный политик, и в свое время его опасался премьер-министр, а ныне глава Европейского Совета Дональд Туск, пытавшийся подальше задвинуть конкурента-однопартийца. Сейчас от него стараются держаться подальше и нынешние коллеги по оппозиционному лагерю: Схетына - мастер закулисных игр. К тому же, смотря на победу ПиС, он все больше приближает свою партийную идеологию к стандартам противников, сдвигая ее вправо, что не всегда нравится либеральному крылу "Платформы".

Другой лидер парламентской оппозиции, глава "Новочесной" Рышард Петру полгода как со Схетыной не разговаривает. Петру - противоположность Схетыны, заносчивый, самовлюбленный, плохо просчитывающий шаги соперников и даже последствия собственных действий. К тому же, Петру в парламенте недавно в отличие от опытного политика Схетыны. До выборов он был экономистом и популярным комментатором в СМИ, пришел в Сейм в образе современного и смыслящего в экономике политика. Но самолюбие его погубило и сделало фактически недоговороспособным с самым естественным партнером. К тому же, рейтинги Петру существенно упали, когда тот в разгар декабрьских протестов под парламентом уехал отдыхать в Португалию, предварительно сделав селфи из Сейма. Валтасаров пир удался, и Схетына первым подставил подножку рейтингу Петру.

Потому объединение парламентских противников ПиС - вещь столь же немыслимая, как союз волка и агнца. Даже депутаты от оппозиции все чаще шепчутся о том, откуда придет их Макрон, их радость и спасение. Но он все не приходит. Оппозиция вроде бы и поняла, что Париж стоит мессы, но мечи на орала в борьбе между собой пока не перековывает.

Внепарламентские движения

С другой стороны, заявления парламентской оппозиции об объединении - это сигнал гражданским движениям, набирающим все большую силу в стране. С одной стороны, Комитет защиты демократии, лидер прошлогодних протестов, сейчас в кризисе. Который случился после того, как тогдашнего главу движения Матеуша Киёвского обвинили в махинациях с финансовыми документами организации (не исключено, что наводку СМИ дал... та-дам! Гжегож Схетына). Киёвский не захотел уйти в тень, однако во время воскресного вече оппозиции в Варшаве его буквально выбросили с митинга.

Протестную инициативу у Комитета защиты демократии переняли другие силы: женские организации, добившиеся в прошлом году отмены голосования по радикальному законопроекту с запретом абортов, и движение "Граждане Республики Польша". Последние прославились контрманифестациями против сторонников теории сговора Туска и Путина в смоленской авиакатастрофе 2010 г. - каждый месяц, 10 числа, "смоленская манифестация" идет под церковной символикой в центре Варшавы, однако на маршах выступает высшее руководство ПиС, в частности Ярослав Качиньский. "Граждане Республики Польша" приходят на эти мероприятия с белыми розами и засвистывают выступления политиков. Чтобы прекратить это, парламент даже принял специальный закон об общественных собраниях, однако "Граждан" не испугал вопрос нелегальности их мероприятий, на что стала указывать власть. Движение готово идти на борьбу с судами, а там уже лежат сотни дел против участников организации.

Этим летом движение поддержали звезды польской "Солидарности" 1980-х - Лех Валенса и Владыслав Фрасынюк. После того как последнего полиция убрала с дороги "смоленского шествия", у либеральной прессы появились надежды на нового лидера оппозиционного движения. Вопрос, правда, как его организовать и получить поддержку за два года до парламентских и за год до муниципальных выборов.

Билет в один конец

Собственно, о поддержке. В польских опросах общественного мнения с 2015 г. - более-менее стабильный уровень поддержки правящей партии и суммарно - оппозиционных сил. Время от времени меняется только уровень поддержки отдельных партий. В последнем опросе KANTAR Millward Brown для телеканала TVN24 нынешний президент Анджей Дуда выигрывает с Дональдом Туском во втором туре президентских выборов со счетом 52%:44%.

Однако большинство соцопросов не учитывают того, что происходит вне большой политики. Но именно там - на фоне разочарования оппозицией - более точно ощущаются реальные настроения польского общества. Некоторые тренды все же проявляются в опросах: так, исследование Ariadna по заказу еженедельника Wprost установило, что в борьбе против ПиС поляки готовы пойти за двумя людьми: Робертом Бедронем и Ежи Овсяком. Оба - вне большой политики. Первый, открытый гей, сейчас мэр небольшого города Слупск на севере Польши, второй - глава благотворительной организации "Большой оркестр праздничной помощи".

Однако это все - только начало. Польский протест, что бы ни думали сами участники митингов, все еще слишком мал. Даже политики ПиС смеются: мол, пришло бы 50 тыс. человек, мы бы подумали насчет испуга, а этот воскресный десяток тысяч смешон.

В то же время, нельзя сказать, что власть совсем не боится митингующих. Срыв Ярослава Качиньского в парламенте, оравшего в ночь со вторника на среду с трибуны "вы, бестии, убили моего брата", показывает, что протесты как минимум раздражают руководство ПиС. Именно для этого выпускают "доброго полицейского" Дуду, чтобы подуспокоить публику. Так делали во время декабрьских митингов под Сеймом, и удалось: протест пошел на спад, а ПиС притом провела свои решения. Хотя по сравнению с декабрем, когда ПиС была хаотична, теперешнее нападение на судебную систему выглядит хорошо и давно спланированным: правильные точечные удары, задействование машины пропаганды, которая с некоторого времени рассказывает о "продажных судах", которые "нужно менять".

На фоне этого оппозиционные партии не предлагают ничего, кроме свержения ПиС. Польские общественные движения не объясняют, как они восстановят нарушенный баланс власти в стране. Да и вообще, возможен ли этот возврат к статус-кво и что, собственно, таковым считать - это, несомненно, спорный вопрос.

Тем временем у Качиньского и его сторонников цель очень четкая - не отдавать власть настолько долго, насколько это возможно. Собственно, протестующие под Сеймом, видя депутатов правящей партии, скандируют одно: "Ты - сядешь!".

Это борьба уже не за власть, а за существование: для того, собственно, и нужно менять состав Верховного суда, ведь он утверждает результаты выборов, рассматривает спорные точки процесса. Сторонники ПиС, особенно активные в законотворчестве, понимают: как только они ослабят хватку на руле власти, их оппоненты отдадут всех виноватых под Конституционный трибунал. Это единственное, в чем уверены и сторонники, и критики нынешней власти, и даже "симметристы", отвечая на вопрос: "А что же после ПиС?".