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Французские сенаторы проголосовали за антитеррористический закон
08:37 19.07.2017 |
В ночь на среду, 19 июля, верхняя палата французского парламента - Сенат - большинством голосов приняла законопроект о борьбе с терроризмом. В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 229 сенаторов, против - 106. В октябре свое мнение по законопроекту должна высказать нижняя палата парламента - Национальное собрание.
Это закон был одним из пунктов предвыборной программы президента страны Эмманюэля Макрона. Он должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 13 ноября 2015 года и уже шесть раз продлевавшегося. Срок его действия заканчивается 1 ноября.
Новый закон в ослабленной форме должен сохранить в руках правоохранителей особые инструменты борьбы с террористической угрозой. В частности, облегчаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения, если там будет проповедоваться террористическая пропаганда. Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.
Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали Париж отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы.
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