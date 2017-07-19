Президент Польши не подпишет закон о судебной реформе

Олег Болдырев / Би-би-си

Протесты против очередных изменений в судебной системе Польши, похоже, возымели частичный успех. Президент Анджей Дуда решил модифицировать один из вызвавших волну возмущения законов, которые должны были усилить влияние правительства на судебную систему.

После акций протеста в минувшие выходные президент предложил оформить новые правила по формированию Совета так, чтобы назначения не могли пройти силами только проправительственных депутатов.

Речь идет о Национальном совете по юстиции, который до сих пор контролировали представители юридического сообщества. Совет занимается надзором за всеми судебными органами Польши.

В субботу парламент одобрил изменения, которые передают право формирования совета по юстиции парламенту, а его контролирует правительственная партия "Закон и справедливость". Оппозиция убеждена, что это нанесло бы новый удар по независимости судебной власти.

Волна протестов

В воскресенье тысячи поляков, недовольных этим, вышли на демонстрации протеста в Варшаве, Кракове, Познани и других крупных городах. С началом недели к осуждению законопроекта присоединились европарламентарии, правозащитники и ОБСЕ. Руководитель Европарламента Антонио Тажани заявил, что изменения ослабят независимость польского суда и подорвут принцип разделения властей, и призвал президента Польши предотвратить это.

Никто не ожидал, что президент Польши Анджей Дуда, выходец из этой же партии "Закон и справедливость", прислушается к этим призывам - в конфликт с европейскими структурами Польша вступает не впервые и до сих пор готовности уступать не обнаруживала.

Однако во вторник Дуда предложил дополнить законопроект новой нормой, требующей назначать кандидатов тремя пятых депутатских голосов. При нынешнем раскладе в Сейме это вынуждает партию власти искать сторонников среди других фракций и, теоретически, не позволяет превратить Национальный совет по юстиции в орган, полностью лояльный правительству.

Польская оппозиция заявила, что это шаг в правильном направлении, но это - лишь один из трех законопроектов в судебной сфере, вызвавших протесты.

Второй закон, одобренный парламентом, дает министру юстиции полномочия по назначению главных судей в окружных и апелляционных судах страны. На прошлой неделе внезапно появился еще один законопроект - о новой реформе Конституционного суда страны. В нем предлагается радикально обновить состав КС и наделить министра юстиции правом сместить большую часть членов Конституционного суда и назначать других, оставив на своих местах судей, уже назначенных правительством два года назад.

Парламент начал обсуждение во вторник под усиленной охраной и под аккомпанемент криков "позор", доносившихся с улицы. Не сдерживали эмоций и оппозиционные депутаты: когда спикер парламента начал заседание, они скандировали "трусы!". Представитель крупнейшей оппозиционной фракции, "Гражданской платформы", призвал начать заседание во вторник с минуты молчания, "потому что сегодня, 18 июля, наша демократия, по сути, умерла".

Теперь польский президент заявил, что подпишет этот законопроект, только если депутаты согласятся с предложенными изменениями по формированию Совета по юстиции.

Суд плохой, элитарный

Объясняя необходимость реформы надзора за судами, представители правительства не раз заявляли, что новации должны очистить юриспруденцию от коррупции и положить конец закрытой элитарной системе назначений на судебные посты.

Министр юстиции Збигнев Зибро уверен, что до сих пор порядок назначения судей был недемократичным. "Мы хотим покончить с корпоратизмом и открыть доступ кислороду демократии. Польша - демократия, основанная на главенстве закона. Это не страна, где должны править судьи", - сказал он недавно.

Правящая партия заявляет, что судейская прослойка - закрытая каста, мало озабоченная благополучием простых поляков. Критики правительства видят в таких заявлениях чистый популизм. Если и так, то популизм работает - социологи отмечают, что эти аргументы избиратели принимают.

"У простого поляка такие заявления находят поддержку, потому что он сталкивается с судебной системой, а она работает не очень хорошо, - говорит политолог Петр Козаржевский. - Но ее основная проблема - не в том, что она слишком независима, а в том, что технически она не всегда эффективно работает, решения выносятся годами. Причина низкой эффективности судебной системы - не в том, что над ней нет политического контроля".

"Есть стандарты независимости судов от исполнительной власти, - говорит Марек Щивец, бывший депутат Европарламента от Польши. - Это одна из главных проблем в переменах, которые предлагает польское правительство. В моей стране был какой-то опыт отношений между судами и министром юстиции, теперь это все изменяется. Нет преемственности людей и преемственности институтов. Никто не будет знать, где какие отношения. До сих пор имели конституцию, законы и независимые законы. А теперь есть влияние правительства, и никто не знает, какими будут решения суда. Это не помогает стране, не помогает людям и не помогает бизнесу".

Реформы судебной системы правящая партия "Закон и справедливость" проводит давно и не впервые говорит о том, что, получив народный мандат на формирование правительства, должна иметь влияние и на судебную систему. Критикам кажется, что это как раз недопустимо, ибо нарушает принцип отделения судебной власти от исполнительной.

"Национальный совет юстиции - орган, прописанный в польской конституции, организация, на которую возложена защита независимого судейства. Это значит, что суд сможет противостоять решению парламентского большинства. "Закон и справедливость" отнимает у юристов эту независимость и сажает в этот орган своих людей, которые будут следовать партийной линии. Этого нельзя допустить", - заявляла доцент школы права университета в Бонне Анн Сандерс, которую цитировала "Немецкая волна".

Критика не впервые

Инициатива президента Польши по модификации одного из спорных законов, вероятно, на какое-то время ослабит критику органов ЕС, но не остановит ее вообще. Еврокомиссия - исполнительный орган ЕС - уже давно критикует польское правительство за усиление своей власти с отходом от демократических принципов. У Польши есть даже сомнительное достижение - в прошлом году она стала первой страной, получившей официальное предупреждение от Еврокомиссии за нарушение принципа верховенства права.

Поводом стали предыдущие новации в обустройстве Конституционного суда: вскоре после прихода к власти в октябре 2015 года, невзирая на шквал критики внутри страны, правительство Беаты Шидло заменило пятерых судей в КС и увеличило кворум при вынесении решений до 13 из 15 голосов.

Строгие заявления из Брюсселя и других европейских столиц не изменили подхода новых польских властей. Без конкретных последствий остались и предупреждения европейских органов, связанные с принятым в январе 2016-го законом о государственных СМИ Польши.

Правительство получило право назначать и снимать главных редакторов государственного радио и телевидения. Произошло этого после того, как партия "Закон и справедливость" обвинила журналистов в том, что в ходе предвыборной кампании ее преднамеренно очерняли.

В спорах Варшавы с Брюсселем стала очевидной и позиция Венгрии, которая заявила, что не подпишется под какими-либо санкциями в отношении своего северного соседа. Многие уверены, что даже если долгие, многоступенчатые процедуры, предваряющие голосование по никогда еще не применявшейся Седьмой статье устава ЕС (о приостановлении права голоса для страны-члены Евросоюза) дойдут до решающего заседания, Будапешт, вероятно, проголосует против наказания Варшавы.

Правительство Виктора Орбана предполагает, что братья-поляки не останутся в стороне, если в похожей беде окажется его страна, которую в Европе критикуют за жесткие законы в отношении НКО, прямое несогласие с политикой Европы в отношении беженцев и попытки закрыть либеральный Центрально-европейский университет в Будапеште.

Пока что, подчеркивает Петр Козаржевский, правительство в Варшаве поощряет достаточно распространенное в Польше представление о том, что руководящие органы ЕС преследуют свои интересы и многими своими действиями даже вредят Польше. "Если в этой ситуации Брюссель предпримет какие-то решительные шаги, не факт, что это приведет к желательным политическим последствиям в Польше, а не сплотит народ вокруг партии "Закон и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского".