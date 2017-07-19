У европейских лоббистов аграрного сектора пропала необходимость добиться отмены санкций против России

В Германии этим летом резко подорожали молочные продукты. Масло в немецких супермаркетах стоило в июне на 60 процентов больше, чем год назад, творог и ультрапастеризованное молоко - на 26 процентов, твердые сыры - на 11 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство (Destatis), проанализировав данные за минувший месяц.

Рекордная цена на сливочное масло эконом-класса

В июле рост цен продолжился. В самом начале месяца лидеры рынка дискаунтеры Aldi Nord и Aldi Süd, на которых обычно ориентируются другие немецкие сети супермаркетов, в третий раз за три месяца поменяли ценники на масле. В мае упаковка 250 граммов подорожала на 10 центов до 1,29 евро, в июне - на 20 центов до 1,49 евро, а теперь - еще на 30 центов до 1,79 евро. Так дорого сливочное масло эконом-класса в Германии не стоило еще никогда.

Основная причина такого взлета цен - значительное удорожание молока, что плохо для потребителей, но хорошо для сельхозпроизводителей, ведь часть их из-за длительного периода крайне низких цен с трудом сводит концы с концами. Если год назад молокозаводы закупали продукцию фермеров в среднем по 23 цента за килограмм, то сейчас они платят примерно 33 цента, а на ближайшие 12 месяцев заключают на товарных биржах срочные контракты по 37 центов, отмечает Немецкий союз крестьян (DBV).

Его эксперты объясняют рост спроса на молоко главным образом увеличением производства сыра и особенно масла. Они указывают на то, что пик моды на обезжиренные продукты питания прошел и потребители как в самой Германии, так и на экспортных рынках ради вкусовых ощущений вновь потянулись как к самому маслу, так и к изделиям с более высоким процентом жирности. Одновременно пищевая промышленность ради повышения качества своей продукции сокращает использование пальмового масла и активно закупает животные жиры.

Немецкие фермеры сократили производство молока

Другая причина удорожания молока - сокращение производства. По данным Федерального союза немецких держателей молочного скота (BDM), всего за год, с апреля 2015 года по май 2016 года, в Германии 5000 фермерских хозяйств либо вообще прекратили свое существование, либо перепрофилировались, полностью избавившись от поголовья коров.

Падающие объемы производства сырого молока уже сказались на немецкой молочной промышленности. В конце июня ее лидер, компания Deutsches Milchkontor (DMK), объявила о намерении в начале 2018 года закрыть как минимум два из своих 23 заводов по выпуску молочной продукции.

Весьма показательно, что союз BDM ведет отчет крупномасштабной волны разорения или перепрофилирования молочных хозяйств Германии с апреля 2015 года. Это как раз тот месяц, когда в Евросоюзе перестали действовать введенные еще в 1984 году молочные квоты. Таким образом, сами держатели молочного скота первопричиной своих недавних проблем считают именно отмену ограничений на производство молока в ЕС.

Сектор, больше всего пострадавший от российских контрсанкций

В то же время немаловажным фактором, усугубившим ситуацию, стало продовольственное эмбарго России, которое было объявлено 6 августа 2014 года в ответ на санкции ЕС, введенные с 1 августа из-за поддержки Москвой вооруженного сепаратизма на востоке Украины. Собственно, молочные хозяйства стали в Германии именно тем сегментом аграрного рынка, который реально и ощутимо пострадал от контрмер РФ. Потеря такого важного рынка сбыта, как российский, усилила очередной европейский кризис перепроизводства молока и оказала дополнительное давление на и без того упавшие цены.

В качестве пострадавших от эмбарго часто называют и немецких свиноводов. Однако им доступ к российскому рынку был перекрыт вовсе не контрсанкциями, как многие ошибочно считают, а раньше, еще в январе 2014 года. Под предлогом борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС) Россия запретила тогда импорт свинины из всех стран Евросоюза, чтобы этой протекционистской мерой поддержать отечественных производителей.

Президент Немецкого союза крестьян Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) неоднократно жаловался на те потери, которые немецкие производители мяса и молока несут из-за российских импортных ограничений, и призывал к скорейшей отмене санкций ЕС. Но теперь, отметил в конце июня главный лоббист аграрной отрасли, ситуация в немецких молочных и свиноводческих хозяйствах "заметно улучшилась".

Молочные продукты дорожают, а Россия увеличивает их импорт

Таким образом, существенное удорожание молока в Германии (и тем самым на едином рынке всего Евросоюза) свидетельствует о том, что острый кризис в отрасли миновал, а фермеры в ФРГ и в целом в ЕС три года спустя после введения российского эмбарго приспособились к потере российского рынка.

Соответственно, у лоббистов аграрного сектора уже нет необходимости оказывать давление на Берлин и на Брюссель с целью добиться отмены санкций ЕС в надежде на то, что Россия в таком случае отменит и свое эмбарго.

Поскольку рост цен в Евросоюзе на молоко и особенно на масло автоматически ведет к удорожанию этих товаров на мировом рынке, это означает для России, что ей в случае необходимости увеличить импорт молочных продуктов (например, из-за неурожая и нехватки кормов) придется платить за них намного больше, чем год назад, что подхлестнет и без того вновь разгоняющуюся инфляцию.

Согласно опубликованным 17 июля данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), Россия в первом полугодии 2017 года увеличила импорт молочных продуктов из стран дальнего зарубежья на 38,1 процента. В тот же день Росстат сообщил, что выработка молока в стране снизилась с января по июнь на 0,9 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года.