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США ввели новые санкции против Ирана
19:54 18.07.2017 |
Правительство США во вторник, 18 июля, ввело новые санкции против Ирана. США объясняют этот шаг тревогой в связи с развитием ракетной программы страны и поддержкой, которую Тегеран оказывает террористическим организациям. Накануне Вашингтон предупредил, что Иран "не придерживается духа договоренностей по ядерной программе". Санкции введены против 18 компаний и физических лиц.
"Введение санкций - это сигнал о том, что США не могут и не собираются терпеть провокационные и дестабилизирующие действия Ирана", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Предыдущие санкции против Ирана были введены администрацией Трампа в феврале 2017 года и были связаны с запуском баллистической ракеты. Во время визита в Саудовскую Аравию в мае этого же года Дональд Трамп резко выступил против Ирана, обвинив эту страну в "глобальном экстремизме" и финансировании террористов.
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