Трамп: США примут экономические меры, если Мадуро созовет учредительное собрание

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "предпримут решительные экономические действия", если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

"Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором", - говорится в заявлении Трампа.

Он отметил, что "если режим Мадуро созовет свое учредительное собрание 30 июля, то США предпримут решительные и быстрые экономические действия".

В свою очередь госдепартамент США также призвал власти Венесуэлы отменить созыв Национальной ассамблеи.

"Миллионы голосов венесуэльцев не должны быть проигнорированы. Соединенные Штаты призывают правительство Венесуэлы отказаться от предложенного созыва Национального учредительного собрания. Мы обращаемся к правительствам в западном полушарии и во всем мире, чтобы призвать президента Мадуро приостановить этот процесс, который стремится подорвать демократию в Венесуэле", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию. Власти не признают юридических последствий этого голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.